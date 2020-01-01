Canlı Anlatım: Toskana GP 3. antrenman seansı
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Ekleyen: Kemal Şengül
Özet
Durum: Canlı
06:17 Alfa Romeo pilotları Raikkonen ve Giovinazzi sessizliği bozuyor.
06:16 Evet, şu anda kimse pistte değil ve ilk 16 dakika geride kalmış durumda.
06:10 Şimdiye kadar sadece Gasly, Norris, Grosjean, Sainz, Kvyat, Magnussen ve Bottas tur attılar
06:09 Bottas attığı tek turun ardından garaja geliyor. Muhtemelen seansın orta kısmına doğru herkesi pistte göreceğiz.
06:08 Valtteri Bottas 1:17.437 yaparak liderliği alıyor.
06:08 Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerleyiz.
06:04 Bu arada havanın 28, pistin ise 39 derece olduğunu hatırlatalım. Bol güneşli bir gün bekleniyor.
06:03 Şimdi onlar da pite geliyor. Artık pistte kimse yok.
06:03 Pistte sadece üç isim var; Sainz, Norris ve Gasly.
06:02 Magnussen pitte. Gasly ve Norris piste çıkan yeni sürücüler.
06:01 Haas pilotları, Carlos Sainz ve Daniil Kvyat piste çıkan ilk sürücüler oluyorlar.
06:00 Ve işte başlıyoruz!
05:59 Toskana GP 3. antrenman seansı bir dakika içerisinde başlayacak.
05:59 Herkese merhabalar!
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