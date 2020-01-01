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Formula 1

Canlı Anlatım: Toskana GP 1. antrenman seansı

paylaşım
yorumlar

Ekleyen: Cem Özel, Kemal Şengül

Özet
Durum: Canlı
05:54 McLaren sürücüsü bu turu yumuşak lastikle attı
05:54 Norris 1:18.981 ile ilk sırada
05:52 Leclerc'in bu hafta sonu yeni bir şasiye geçtiğini de belirtelim
05:51 Raikkonen 0.202sn geride 3. sırada
05:49 Raikkonen sessizliği bozan isim oluyor
05:47 Şu dakikalarda pist sessiz
05:43 Ancak iki sürücü de ceza almayacak
05:43 Magnussen yeni bir içten yanmalı motora, Grosjean ise yeni bir içten yanmalı motor ve turboya geçmiş durumda
05:40
 
05:40
 
05:39 Hamilton 0.052sn geride ikinciliğe yerleşiyor
05:37 Leclerc 0.451sn geride ikinci
05:37 Verstappen'den 1:19.017 geliyor
05:34 Stroll bugün ilk kez piste çıkıyor
05:33 Sainz pite geliyor ve yeni bir ön kanatla piste çıkıyor
05:32
 
05:31 Sainz'ın aracının burnunda özel aero boyası olduğu görülüyor
05:29 İlk 30 dakikanın ardından sıralama:

VER
GAS
HAM
LEC
RIC
SAI
RUS
BOT
KVY
RAI
ALB
LAT
PER
NOR
GRO
MAG
OCO
GIO
VET
STR (piste çıkmadı)
05:27 Bu üç sürücüde de orta hamur var
05:27 Hamilton 3, Leclerc 4, Sainz 5. sıraya yerleşiyor
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