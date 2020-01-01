Canlı Anlatım: Toskana GP 1. antrenman seansı
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Ekleyen: Cem Özel, Kemal Şengül
Özet
Durum: Canlı
05:54 McLaren sürücüsü bu turu yumuşak lastikle attı
05:54 Norris 1:18.981 ile ilk sırada
05:52 Leclerc'in bu hafta sonu yeni bir şasiye geçtiğini de belirtelim
05:51 Raikkonen 0.202sn geride 3. sırada
05:49 Raikkonen sessizliği bozan isim oluyor
05:47 Şu dakikalarda pist sessiz
05:43 Ancak iki sürücü de ceza almayacak
05:43 Magnussen yeni bir içten yanmalı motora, Grosjean ise yeni bir içten yanmalı motor ve turboya geçmiş durumda
05:40
05:40
05:39 Hamilton 0.052sn geride ikinciliğe yerleşiyor
05:37 Leclerc 0.451sn geride ikinci
05:37 Verstappen'den 1:19.017 geliyor
05:34 Stroll bugün ilk kez piste çıkıyor
05:33 Sainz pite geliyor ve yeni bir ön kanatla piste çıkıyor
05:32
05:31 Sainz'ın aracının burnunda özel aero boyası olduğu görülüyor
05:29 İlk 30 dakikanın ardından sıralama:
VER
GAS
HAM
LEC
RIC
SAI
RUS
BOT
KVY
RAI
ALB
LAT
PER
NOR
GRO
MAG
OCO
GIO
VET
STR (piste çıkmadı)
VER
GAS
HAM
LEC
RIC
SAI
RUS
BOT
KVY
RAI
ALB
LAT
PER
NOR
GRO
MAG
OCO
GIO
VET
STR (piste çıkmadı)
05:27 Bu üç sürücüde de orta hamur var
05:27 Hamilton 3, Leclerc 4, Sainz 5. sıraya yerleşiyor
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