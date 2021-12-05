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Formula 1

Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP

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Ekleyen: Abdullah Çelik

Özet
Durum: Canlı
13:21 Bu seferki start bol olaylı oluyor
13:20 Kırmızı bayrak!
13:20 PErez spin attı, yeniden güvenlik aracı olabilir
13:20 Hamilton ilk viraja lider girmişti ancak Verstappen ilk virajda pist dışına taştı ve ilk sıraya yükseldi
13:19 5 kırmızı ışık sönüyor ve Suudi Arabistan GP yeniden başlıyor!!!
13:19 Verstappen gridde yerini aldı. Diğer pilotları bekliyoruz
13:18 Verstappen, Hamilton'ın 10 araç mesafesinden daha uzakta olduğunu söylüyor. Kurallara göre güvenlik aracı arkasındayken pilotların buna dikkat etmesi gerekiyor
13:17 Cidde'de bir kez daha gridden start heyecanını ve gerilimini yaşayacağız
13:17 Verstappen, güvenlik aracının çok yavaş gittiğini ve lastikleri ısıtamadıklarını söylüyor
13:17 Yarış gridden yeniden başlayacak!
13:16 Bu olaya dair görüntü ekrana geliyor
13:16 Hamilton, Verstappen'in pit yolunda kalkış antrenmanı yaptığını söylüyor
13:16 Ricciardo, Perez ve Sainz'da orta lastikler var
13:15 Bakalım start konusunda ne karar verilecek
13:15 Pilotlar, güvenlik aracı liderliğinde yeniden piste çıkıyorlar.
13:14 Mercedes pilotları ve özellikle Hamilton, orta lastikleri ısıtmakta zorlanmıştı. Bakalım yeniden startta durum nasıl olacak?
13:14 Bakalım yarış gridden yeniden start şeklinde mi başlayacak? Bu durumda Verstappen ve Hamilton bir kez daha yan yana başlayacaklar.
13:13 Hamilton'a yarışın başında herkeste sert lastiklerin olacağı ve yarışı o şekilde tamamlamaya çalışacağı bilgisi veriliyor. Kendisine Verstappen'i zorlaması ve olası güvenlik aracı ve sanal güvenlik aracı durumlarına karşı hazırlıklı olacakları söyleniyor.
13:12 Yarıştan önceki saygı duruşundan bir görüntü


 
13:10 Yarışın 5 dk sonra yani 21:15'te yeniden başlayacağını hatırlatalım:


 
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