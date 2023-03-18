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Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP sıralama turları

2023 Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'si sıralama turları sırasında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP sıralama turları

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Seans sona ererken biz de canlı anlatımımıza noktayı koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu sürprizli sıralama seansının anlatımında sizlerleydim. Yarın 20.00'da yarış anlatımında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın!
İlk üçe giren isimler şu an röportaj veriyor, röportajların tam metnine sitemizden ulaşabilirsiniz en kısa süre içinde.
Verstappen'in 15, Leclerc'in 12. başlıyor olması büyük sürpriz!
TAM SIRALAMA

PER LEC
ALO RUS
SAI STR
PIA GAS
HUL ZHO
MAG BOT
VER TSU
ALB DEV
NOR SAR
Q3 TAM SIRALAMA:

PER LEC
ALO RUS
SAI STR
OCO HAM
PIA GAS
Alonso üçüncü sırada ancak yarın ilk çizgide olacak, yarış temposunda da Aston Martin gerçekten çok iyi! Bir galibiyet gelir mi artık, ne dersiniz..
Cadde pistlerini çok seven Perez, bir cadde pistinde ikinci kez pole alıyor!
Alonso da bir zaman turunda değil, böylece Sergio Perez kariyerinin ikinci pole pozisyonuna yine Suudi Arabistan'da ulaşıyor!
Sainz beşinci!
Leclerc ikinciliği alıyor, Alonso'yu geçiyor.
Hamilton yedinci sırada, Ocon2un gerisinde!
Stroll son sektörde ciddi zaman kaybediyor ve beşinci sırada kalıyor.
Ocon altıncı sırada geliyor damalı bayrağa, Piastri sekiz.
DAMALI BAYRAK SALLANIYOR!
Leclerc de onun sadece 0.015 saniye gerisinde!
Stroll ilk sektörde mor dereceyle geliyor!
1.28.730, ikinciliği alıyor Alonso ama 0.430 saniye geride.
Alonso ikinci sektörde biraz geride kaldı.
Son turlar Perez ve Sainz'dan gelecek bu arada.
İlk sektörde Perez'in sadece 0.032 saniye gerisinde Alonso!
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