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Formula 1

Canlı anlatım: Suudi arabistan GP Sıralama Turları

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Ekleyen: Betim Aker

Özet
Durum: Canlı
12:55 Perez de 0.475 saniye arkada dördüncü sırada
12:55 Bottas ise 0.321 saniye arkada ilk sırada
12:55 Hollandalı pilot üç sektörde de mor dereceyle ilk sırada: 1:27.653 saniye
12:54 Verstappen, geçici pole pozisyonunda
12:54 Verstappen ilk iki sektörde mor dereceyle geliyor
12:53 Hamilton ikinci ve üçüncü sektörde mor dereceyle lider konumda
12:53
 
12:52 Tsunoda ikinci sırada ve Bottas'ın 0.299 saniye arkasında
12:51 Bottas, 1:28.143'le ilk sırada
12:51 Bottas ikinci sektörde de mor dereceyi eline aldı
12:50 Bottas ilk sektörde mor dereceyle geliyor
12:49 Red Bull ikilisi, Norris, Ocon ve Giovinazzi dışında tüm sürücüler pistteki yerlerini aldı!
12:48
 
12:48 Leclerc pistte yerini alan ilk pilot oldu
12:48 Sıralama turlarının üçüncü bölümü başlıyor!
12:45
 
12:44 Pole pozisyonunu kimin alacağını öğrenmek için kaldı son 12 dakika!
12:43 Sainz, aracın sürülemez olduğunu söyledi
12:42 İki Fin sürücünün aracı dokunmuş
12:42 İkinci blüm sıralaması:
  1. Hamilton
  2. Perez
  3. Verstappen
  4. Bottas
  5. Tsunoda
  6. Gasly
  7. Norris
  8. Leclerc
  9. Ocon
  10. Giovinazzi
    Elenenler:
  11. Ricciardo
  12. Raikkonen
  13. Alonso
  14. Russell
  15. Sainz
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