Canlı anlatım: Suudi arabistan GP Sıralama Turları
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Ekleyen: Betim Aker
Özet
Durum: Canlı
12:55 Perez de 0.475 saniye arkada dördüncü sırada
12:55 Bottas ise 0.321 saniye arkada ilk sırada
12:55 Hollandalı pilot üç sektörde de mor dereceyle ilk sırada: 1:27.653 saniye
12:54 Verstappen, geçici pole pozisyonunda
12:54 Verstappen ilk iki sektörde mor dereceyle geliyor
12:53 Hamilton ikinci ve üçüncü sektörde mor dereceyle lider konumda
12:53
12:52 Tsunoda ikinci sırada ve Bottas'ın 0.299 saniye arkasında
12:51 Bottas, 1:28.143'le ilk sırada
12:51 Bottas ikinci sektörde de mor dereceyi eline aldı
12:50 Bottas ilk sektörde mor dereceyle geliyor
12:49 Red Bull ikilisi, Norris, Ocon ve Giovinazzi dışında tüm sürücüler pistteki yerlerini aldı!
12:48
12:48 Leclerc pistte yerini alan ilk pilot oldu
12:48 Sıralama turlarının üçüncü bölümü başlıyor!
12:45
12:44 Pole pozisyonunu kimin alacağını öğrenmek için kaldı son 12 dakika!
12:43 Sainz, aracın sürülemez olduğunu söyledi
12:42 İki Fin sürücünün aracı dokunmuş
12:42 İkinci blüm sıralaması:
- Hamilton
- Perez
- Verstappen
- Bottas
- Tsunoda
- Gasly
- Norris
- Leclerc
- Ocon
- Giovinazzi
Elenenler:
- Ricciardo
- Raikkonen
- Alonso
- Russell
- Sainz
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