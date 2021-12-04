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Formula 1

Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP 3. antrenman seansı

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Ekleyen: Betim Aker

Özet
Durum: Canlı
09:51
 
09:51 Tsunoda 1:28.641'le üçüncü sırayı alıyor
09:49 Verstappen pitten taze set yumuşak hamurlarla çıktı
09:48
 
09:47 Verstappen derecesini 0.107 saniye geliştiriyor
09:47
 
09:47 Verstappen ilk sektörde mor dereceyle geliyor
09:45 Benzer bir olay Hamilton'la Mazepin arasında da yaşanıyor
09:45 Hamilton yavaşlayınca, Gasly de kaçış alanına çıkmış
09:43 Gasly, pist dışına çıktı
09:41
 
09:38 Stroll'e, lastik patlamış olabileceğini ve motoru kapatması gerektiğini söylüyorlar
09:37 Son 25 dakikaya girdik
09:36 Bottas altıncı sıraya yükseliyor
09:33 Verstappen, Hamilton'ın 0.102 saniye önünde liderliği eline alıyor
09:31 Mevcut sıralama:
Hamilton
Verstappen
Gasly
Perez
Tsunoda
Sainz
Norris
Bottas
Ricciardo
Leclerc
09:30 30 dakikayı geride bıraktık ve Vettel'in hâlâ bir tur zamanı yok
09:28 Verstappen ikinci sıraya yerleşiyor, Hamilton'ın 0,335 saniye arkasında
09:24 Orta hamurdaki Gasly, ilk sektörde mor dereceyle ikinci sıraya çıkıyor, Hamilton'dan 0.401 saniye daha yavaş
09:24 Bu arada lastik bilgilerini de paylaşalım: Mercedes'ler sert hamur, Red Bull'lar yumuşak hamurda
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