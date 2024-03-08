Canlı anlatım
Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP 3. antrenman seansı
2024 Suudi Arabistan GP 3. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.
18+, Şartlar ve Koşullar, Sorumlu Kumar Oynayın
Ekleyen: Burak Yasul
Özet
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Suudi Arabistan GP 3. Antrenman
Durum: Durdu
Suudi Arabistan GP 3. Antrenmanının canlı anlatımının sonuna geliyoruz. Saat 20:00'da Sıralama turlarında görüşmek üzere...
Son 20 dakikanın içerisindeyken pilotların büyük pite döndüler ve son bölüm öncesi hazırlıklarını yapıyorlar
Sargeant'ın zaman turu kaydedememesinin sebebi duvara temas ettikten sonra aracın sol ön süspansiyonuna ve direksiyon sistemine zarar vermesiymiş. Mekanikerler araç üzerinde çalışıyor...
Leclerc orta hamur lastikleriyle en hızlı 1. ve 3. sektör zamanını yaparak ilk sıraya çıkıyor 1:29.206
Son virajda ufak bir hata yapmasına rağmen 2. ve 3. sektörde en hızlı zamanı yaparak ilk sıraya yerleşiyor 1:30.277
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