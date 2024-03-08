Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP 3. antrenman seansı

2024 Suudi Arabistan GP 3. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.

Ekleyen:

Ekleyen: Burak Yasul

Özet

Suudi Arabistan GP 3. Antrenman
  1. Verstappen, Red Bull
  2. Leclerc, Ferrari
  3. Perez, Red Bull
  4. Russell, Mercedes
  5. Norris, McLaren
  6. Alonso, Aston Martin
  7. Stroll, Aston Martin
  8. Piastri, McLaren
  9. Hamilton, Mercedes
  10. Bearman, Ferrari
Durum: Durdu
Suudi Arabistan GP 3. Antrenmanının canlı anlatımının sonuna geliyoruz. Saat 20:00'da Sıralama turlarında görüşmek üzere...
 
Pilotların zamanlarını bekliyoruz
Damalı bayrak sallanıyor ve seans sona eriyor
Son dakikanın içerisindeyiz
Zhou ve Sargeant dışında bütün pilotlar pistte
Bearman yumuşak lastikleriyle piste çıktı
Pilotlar önlerini açmak için yavaş yavaş pit yolundan ayrılıyor
Yeşil ışık yanıyor ve pilotlar son dakikaları değerlendirmek üzere piste çıkıyor
Pilotlar pit yolunda yeşil ışığı bekliyor
Bearman henüz yumuşak lastikleri kullanmamıştı ve sıralama turu hazırlığı henüz yapamamıştı
Seansın tekrar başlayıp başlamayacağı konusunda herhangi bir bilgi henüz yayınlanmadı
Zhou'nun duvara çarpmamak için hamle yaptığı ve bu yüzden aracın kontrolünü kaybettiği görülüyor
 
 
Sauber mekanikerleri için sıralama turları öncesinde uzun bir çalışma dönemi olacaktır
Hızlı bölümde aracın arka tarafını kaybedip bariyerlere çarptığı görülüyor
Zhou 5. virajda bariyerlere çarpıyor ama sağlık durumu iyi araçtan indi
Zhou bariyerlerde
Son 20 dakikanın içerisindeyken pilotların büyük pite döndüler ve son bölüm öncesi hazırlıklarını yapıyorlar
Sargeant'ın duvara temas ettiği an

 
Verstappen pite dönüyor ve telsizden 10. virajda bir şeye çarptığını söyledi
Sargeant'ın zaman turu kaydedememesinin sebebi duvara temas ettikten sonra aracın sol ön süspansiyonuna ve direksiyon sistemine zarar vermesiymiş. Mekanikerler araç üzerinde çalışıyor...
Verstappen üç sektörü de mora boyadığı turunu yumuşak lastikle attı

 
Verstappen zirvede 1:28.893
Şu an tur zamanı kaydetmeyen sadece iki pilot kaldı Alonso ve Sargeant
Leclerc orta hamur lastikleriyle en hızlı 1. ve 3. sektör zamanını yaparak ilk sıraya çıkıyor 1:29.206
Verstappen takım arkadaşının 0.211 saniye arkasında ikinci sırada
Perez 1:29.562 ile lider
Verstappen'de ilk 20 dakika geride kaldıktan sonra piste çıkıyor
Russell bu seansta ilk 1:29'a inen isim oldu ve ilk sırada
Leclerc 1:30.008 ile ikinci sırada
Hamilton 1:30.253 ile ilk sırayı Bearman'ın elinden alıyor
 
İlk yarışın galibi Verstappen şu ana kadar piste çıkmadı ve garajda bekliyor
Russell, Bearman'ın 0.053 saniye arkasında ikinci
Son virajda ufak bir hata yapmasına rağmen 2. ve 3. sektörde en hızlı zamanı yaparak ilk sıraya yerleşiyor 1:30.277
Hamiton 1:30.793 ile lider
Bearman'ın Ferrari ile ilk turu 1:33.114 oldu
İlk 5 dakikanın ardından pist şu an diğer seanslar kadar kalabalık değil
Daha fazla göster

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Çok Okunanlar

1.
Bautista: "Toprak'ın beni geçmesine şaşırmadım çünkü BMW düzlüklerde çok hızlı"

Bautista: "Toprak'ın beni geçmesine şaşırmadım çünkü BMW düzlüklerde çok hızlı"

World Superbike
Phillip Island
Bautista: "Toprak'ın beni geçmesine şaşırmadım çünkü BMW düzlüklerde çok hızlı" Bautista: "Toprak'ın beni geçmesine şaşırmadım çünkü BMW düzlüklerde çok hızlı"
2.
Resmi: Sainz hastaneye yatırıldı, Suudi Arabistan'da Bearman yarışacak!

Resmi: Sainz hastaneye yatırıldı, Suudi Arabistan'da Bearman yarışacak!

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Resmi: Sainz hastaneye yatırıldı, Suudi Arabistan'da Bearman yarışacak! Resmi: Sainz hastaneye yatırıldı, Suudi Arabistan'da Bearman yarışacak!
3.
Verstappen: "Bazıları yine motoru açmış görünüyor"

Verstappen: "Bazıları yine motoru açmış görünüyor"

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Verstappen: "Bazıları yine motoru açmış görünüyor" Verstappen: "Bazıları yine motoru açmış görünüyor"
4.
2024 Suudi Arabistan GP sıralamalar: Verstappen pole'de, Leclerc son anda 2. oldu!

2024 Suudi Arabistan GP sıralamalar: Verstappen pole'de, Leclerc son anda 2. oldu!

Formula 1
Suudi Arabistan GP
2024 Suudi Arabistan GP sıralamalar: Verstappen pole'de, Leclerc son anda 2. oldu! 2024 Suudi Arabistan GP sıralamalar: Verstappen pole'de, Leclerc son anda 2. oldu!
5.
Red Bull, Helmut Marko hakkında soruşturma başlattı!

Red Bull, Helmut Marko hakkında soruşturma başlattı!

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Red Bull, Helmut Marko hakkında soruşturma başlattı! Red Bull, Helmut Marko hakkında soruşturma başlattı!

Son Haberler

Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP

Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP

Suudi Arabistan GP
Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP
Horner, Verstappen ve Newey olmadan da kazanabileceklerine inanıyor

Horner, Verstappen ve Newey olmadan da kazanabileceklerine inanıyor

Suudi Arabistan GP
Horner, Verstappen ve Newey olmadan da kazanabileceklerine inanıyor Horner, Verstappen ve Newey olmadan da kazanabileceklerine inanıyor
Marko: "Mintzlaff ile anlaştık, Red Bull'da kalacağım!"

Marko: "Mintzlaff ile anlaştık, Red Bull'da kalacağım!"

Suudi Arabistan GP
Marko: "Mintzlaff ile anlaştık, Red Bull'da kalacağım!" Marko: "Mintzlaff ile anlaştık, Red Bull'da kalacağım!"

Son Videolar

Mercedes neden soğutma sorunu yaşadı?

Mercedes neden soğutma sorunu yaşadı?

13:39

Mercedes neden soğutma sorunu yaşadı?
Dünyanın En Hızlı Kamera Drone'u F1 aracına Karşı (ft. Max Verstappen)

Dünyanın En Hızlı Kamera Drone'u F1 aracına Karşı (ft. Max Verstappen)

12:05

Dünyanın En Hızlı Kamera Drone'u F1 aracına Karşı (ft. Max Verstappen)
Yeni Suudi Arabistan F1 pisti, motor sporlarında sınırları zorlayacak

Yeni Suudi Arabistan F1 pisti, motor sporlarında sınırları zorlayacak

00:52

Yeni Suudi Arabistan F1 pisti, motor sporlarında sınırları zorlayacak

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye