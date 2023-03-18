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Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP 3. antrenman seansı

2023 Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde 3. antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP 3. antrenman seansı

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Seansın sona ermesiyle beraber bizler de anlatımımıza nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, olaysız üç antrenman seansının anlatımında da sizlerleydim. 

Saat 20.00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
NİHAİ SIRALAMA:

VER PER
ALO STR
HAM LEC
NOR PIA
GAS SAI
RUS HO
HUL OCO
ALB SAR
MAG BOT
TSU

DEV piste çıkmadı.
Pilotlar az sonra gride dizilecek ve start antrenmanı yapacaklar. Sonrasında da bir boş tur atıp pite dönecek ve sıralama turları öncesi ellerindeki verileri değerlendirecekler.
Herkes damalı bayrağa ulaştı, böylece seans resmen sona eriyor.
1.29.761 ile Sainz da derecesini geliştiriyor ancak halen onuncu.
Birçok kişi damalı bayrağa ulaştı, sadece Sainz turunu geliştirerek geliyor.
Leclerc 1.29.588 ile altıncılığı alıyor!
Leclerc ve Sainz en iyi turlarıyla geliyor bu arada!
Böylece Verstappen üç antrenman seansının tamamını zirvede tamamlayarak hafta sonuna çok dominant bir başlangıç yapıyor!
Damalı bayrak sallandı. Hızlı turla gelen bir isim yok gibi. Herkes pistte söylediğimiz üzere.

VERSTAPPEN VİTES KUTUSUNU DEĞİŞTİRİYOR!

Dün vites küçültürken şikayetçiydi kendisi. Ceza almayacak.

 
Bu arada hava kara bulutlu neredeyse. Başka bir pistte olsak yağmur geliyor diyebilirdik.
Birazdan herkesi pistte göreceğiz, derecesini geliştiren de çıkabilir.
Son 2 dakika.
Takım bu hafta sonu Bahreyn testlerinde kullandığı tek bağlantılı arka kanadı getirmişti.
Sainz 10. sırayı Leclerc'ten alıyor, Ferrari yumuşak hamurdan da istediğini alamadı!
Leclerc yumuşak hamurla 1.29.897 yapabildi ancak ve 10. sırada!
Son 3 dakika. Birçok isim şu an pitte ancak start antrenmanı için piste çıkacaklar.

1.28.485 ile Verstappen dereceyi geliştirmeye devam ediyor!

1.28.200 geçen senenin pole pozisyonu zamanı.
TSU hariç herkeste yumuşak hamur var.
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