Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP 3. antrenman seansı
2023 Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde 3. antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Ben Altay Gök, olaysız üç antrenman seansının anlatımında da sizlerleydim.
Saat 20.00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
1.28.485 ile Verstappen dereceyi geliştirmeye devam ediyor!
1.28.200 geçen senenin pole pozisyonu zamanı.
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