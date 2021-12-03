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Formula 1

Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP 2. antrenman seansı

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Ekleyen: Cem Özel

Özet
Durum: Durdu
13:07 Yarın saat 17.00'de 3. antrenman seansında görüşmek üzere, hoşça kalın!
13:07 Böylelikle Cidde'deki ilk günün sonuna geliyoruz
13:06
 
13:04 Sıralama şu şekilde oluştu:

HAM
BOT
GAS
VER
ALO
OCO
SAI
TSU
PER
LEC
RIC
NOR
GIO
RAI
STR
VET
RUS
MSC
LAT
MAZ
13:03
 
13:01 Bottas 0.061sn geride ikinci, Gasly 0.081sn geride üçüncü oluyor
13:00
 
12:59
 
12:59 Böylece seansın lideri 1:29.018 ile Hamilton oluyor
12:59 Ve seansın yeniden başlamayacağı açıklanıyor
12:58 Neyse ki Leclerc'te herhangi bir sıkıntı yok
12:58 Çok yüksek hızlı 21-22. viraj kompleksinde aracının arka tarafının kontrolünü kaybeden Leclerc'in yüksek süratte bariyerlere çarptığı görülüyor
12:56 Leclerc araçtan çıkıyor ancak araç tamamen dağılmış durumda
12:55 Leclerc büyük bir kaza yapıyor!
12:55 Kırmızı bayrak!
12:52 Ancak her iki sürücü de sorunsuz şekilde yola devam ediyor
12:52 Hamilton da spin atan Mazepin'e temas etmemek için etrafından dolaşmak durumunda kalıyor
12:52 Mazepin 2. virajda spin atıyor
12:47 Takımlar bu dakikalarda biraz daha uzun sürüşlere odaklanmış durumda
12:45 Son 15 dakikaya girilirken sıralama:

HAM
BOT
GAS
VER
ALO
OCO
SAI
TSU
PER
LEC
RIC
NOR
GIO
RAI
STR
VET
RUS
MSC
LAT
MAZ
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