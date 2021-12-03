Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP 2. antrenman seansı
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Ekleyen: Cem Özel
Özet
Durum: Durdu
13:07 Yarın saat 17.00'de 3. antrenman seansında görüşmek üzere, hoşça kalın!
13:07 Böylelikle Cidde'deki ilk günün sonuna geliyoruz
13:06
13:04 Sıralama şu şekilde oluştu:
HAM
BOT
GAS
VER
ALO
OCO
SAI
TSU
PER
LEC
RIC
NOR
GIO
RAI
STR
VET
RUS
MSC
LAT
MAZ
HAM
BOT
GAS
VER
ALO
OCO
SAI
TSU
PER
LEC
RIC
NOR
GIO
RAI
STR
VET
RUS
MSC
LAT
MAZ
13:03
13:01 Bottas 0.061sn geride ikinci, Gasly 0.081sn geride üçüncü oluyor
13:00
12:59
12:59 Böylece seansın lideri 1:29.018 ile Hamilton oluyor
12:59 Ve seansın yeniden başlamayacağı açıklanıyor
12:58 Neyse ki Leclerc'te herhangi bir sıkıntı yok
12:58 Çok yüksek hızlı 21-22. viraj kompleksinde aracının arka tarafının kontrolünü kaybeden Leclerc'in yüksek süratte bariyerlere çarptığı görülüyor
12:56 Leclerc araçtan çıkıyor ancak araç tamamen dağılmış durumda
12:55 Leclerc büyük bir kaza yapıyor!
12:55 Kırmızı bayrak!
12:52 Ancak her iki sürücü de sorunsuz şekilde yola devam ediyor
12:52 Hamilton da spin atan Mazepin'e temas etmemek için etrafından dolaşmak durumunda kalıyor
12:52 Mazepin 2. virajda spin atıyor
12:47 Takımlar bu dakikalarda biraz daha uzun sürüşlere odaklanmış durumda
12:45 Son 15 dakikaya girilirken sıralama:
HAM
BOT
GAS
VER
ALO
OCO
SAI
TSU
PER
LEC
RIC
NOR
GIO
RAI
STR
VET
RUS
MSC
LAT
MAZ
HAM
BOT
GAS
VER
ALO
OCO
SAI
TSU
PER
LEC
RIC
NOR
GIO
RAI
STR
VET
RUS
MSC
LAT
MAZ
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