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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP 2. antrenman seansı

2022 Suudi Arabistan Prix'sinin 2. antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP 2. antrenman seansı

Ekleyen: Betim Aker

Özet
Durum: Canlı
Sainz derecesini 1:30.320'ye çıkarıyor ve Monakolu takım arkadaşı ile arasındaki fark 0.104'ye düşüyor
Hamilton, daha yüksek olan yedek koltuğa geçmek istediğini söyledi
Alonso ise 1:31.507'yle beşinci sıraya yükseliyor
Russell beşinci sıraya yükseliyor, derecesi 1:31.583
Perez 11. sıraya yerleşiyor
Sainz derecesini geliştiriyor ve lider Leclerc'le arasındaki farkı 0.745 saniyeye indiriyor.
Mevcut sıralama:
  1. Leclerc
  2. Sainz
  3. Verstappen
  4. Norris
  5. Tsunoda
  6. Bottas
  7. Ocon
  8. Ricciardo
  9. Hamilton
  10. Russell
Red Bull ikilisi de pistte yerlerini aldı
Sainz takım arkadaşından 1.166 saniye arkada ikinci sırada
Leclerc Bottas'tan 1.586 saniye daha hızlı şekilde ilk sıraya yerleşiyor
Bottas 1:31.802'yle lider konumda
Red Bull'lar dışında tüm pilotlar pistte keşif turlarına başladı
6 pilot piste çıktı bile!
Ve başlıyoruz!
Seans dört dakika içinde başlayacak
Bir önceki antrenmanı Leclerc lider bitirmişti. Verstappen ikinci olurken, bu sezon Alfa Romeo'ya geçen Bottas ise üçüncü sıradaydı. Seansın detaylı raporunu okumak isteyenler için:

Suudi Arabistan GP 1. antrenman: Leclerc, Verstappen'in önünde lider!

2022 Formula 1 sezonunun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansında Ferrari pilotu Charles Leclerc zirvede yer aldı.

Suudi Arabistan GP 1. antrenman: Leclerc, Verstappen'in önünde lider!
Pilotlar araçlarına girmeye başladılar
Bu sırada hatırlatalım: Albon kınama cezası aldı
 
Şu bilgiyi de verelim: Tüm takım patronları acil bir şekilde toplantıya çağırılmış.
Cidde'de hava şu. anda 21 derece, pist üzeri ise 24 derece.
Bu haftaki yarışın geleceği de ilerleyen saatlerde belirlenecekmiş.
İkinci antrenmanın 15 dakika gecikeceği açıklandı!
Seansın başlamasına iki dakika kala pilotlar araçlarında görünmüyor
Seans anlatımına geçmeden önce son haberleri paylaşalım: Cidde'de Aramco'nun tesislerine füze atıldı.

Cidde Pisti'ne yakın bir konumda yer alan Aramco tesisine saldırı düzenlendi!

F1 pistine yakın bir konumda yer alan Aramco tesisinde büyük bir yangın çıktı. Tesise Husi milisler tarafından saldırıldığı düşünülüyor.

Cidde Pisti'ne yakın bir konumda yer alan Aramco tesisine saldırı düzenlendi!
Sizlerle birlikte ikinci seansı takip edeceğiz
Herkese tekrar merhaba!
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