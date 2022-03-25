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Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP 2. antrenman seansı
2022 Suudi Arabistan Prix'sinin 2. antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: Betim Aker
Özet
Durum: Canlı
Sainz derecesini 1:30.320'ye çıkarıyor ve Monakolu takım arkadaşı ile arasındaki fark 0.104'ye düşüyor
Bir önceki antrenmanı Leclerc lider bitirmişti. Verstappen ikinci olurken, bu sezon Alfa Romeo'ya geçen Bottas ise üçüncü sıradaydı. Seansın detaylı raporunu okumak isteyenler için:
Suudi Arabistan GP 1. antrenman: Leclerc, Verstappen'in önünde lider!
2022 Formula 1 sezonunun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansında Ferrari pilotu Charles Leclerc zirvede yer aldı.
Seans anlatımına geçmeden önce son haberleri paylaşalım: Cidde'de Aramco'nun tesislerine füze atıldı.
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