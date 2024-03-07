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Formula 1

Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP 2. antrenman seansı

2024 Suudi Arabistan GP 2. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.

Ekleyen:

Ekleyen: Burak Yasul

Özet

Suudi Arabistan GP 2. Antrenman Seansı
  1. Alonso, Aston Martin
  2. Russell, Mercedes
  3. Verstappen, Red Bull
  4. Leclerc, Ferrari
  5. Perez, Red Bull
  6. Stroll, Aston Martin
  7. Sainz, Ferrari
  8. Hamilton, Mercedes
  9. Gasly, Alpine
  10. Piastri, McLaren
Durum: Durdu
Yarın 16.30'da 3. antrenman seansında görüşmek üzere...
Bu eğlenceli anların ardından Suudi Arabistan GP 2. antrenman seansının canlı anlatımının sonuna geliyoruz
Pilotlar bir kez daha start/finish düzlüğünde kalkış antrenmanı yaptılar
 
ilk bölümü yoğun geçen seansın ikinci bölümü biraz daha sakin geçti
Damalı bayrak ile seansın sonuna geliyoruz
 
Seansın son 5 dakikasındayız
Sargant ilk virajda ufak bir kontra ile aracını piste döndürmüş
Seansın son 10 dakikasına girdik...
Bütün pilotlar şu an pistte ve yarış için önemli veriler topluyorlar
Bir kaç pilotun trafikten şikayet ederken telsizden söyledikleri 

 
Alonso tekrar pistin yolunu tutuyor
Russell 1:29.057'lik turuyla 2. sırayı eline geçiriyor
Pilotlar trafik yüzünden şikayet ediyorlar
Seansın son yarım saatlik bölümündeyiz...
Albon 10. virajda aracının altını kerblere vurduktan sonra aracı kontra ile toparlayabilmiş
Efsane İtalyan kaleci Ferrari garajında

 
Alonso en hızlı 1. ve 3. sektör zamanıyla beraber 1:28.827 ile ilk sıraya çıkıyor
Hamilton olaydan sonraki sözleri

 
Sargeant/Hamilton olayı seanstan sonra değerlendirilecek
Piastri 1:30.315 ile 9. sıraya çıktı
Şu an sadece iki Avustralyalı Ricciardo ve Piastri pistte
Hamilton ve Sargeant arasında gerçekleşen olay

 
Pilotalar, seansın ilk 15 dakikalık bölümünün sonuna geldikten sonra garajlara dönmeye başladı
Verstappen ekranlara çok fazla yansımadan 1:29.543 ile ilk sıraya çıktı
Hamilton rakibini engellediği düşünüldüğü için inceleme altında
Sargeant 10. virajda Hamilton ile tehlikeli anlar yaşamış
Verstappen 3. sektörde en hızlı zamanı yaparak 1:29.897 ile 2. sırada
Pilotlar yarış ile aynı saatte koşulan seansın ilk bölümünde yarış için veriler toplayabilmek için pistte turlamaya devam ediyorlar
Alonso 1:29.846 ile ilk sırada
Perez takım arkadaşını 0.020 saniye geçerek liderliğe çıktı
Verstappen 1:30.447 ile ilk sırada
Bottas ilk virajda yarım spin attı ve piste kaçış alanında yaptığı donut ile geri döndü
Pilotlar pit yolunda kalkış antrenmanı yapmak için sıra bekliyorlar...
Pilotlar ilk seansta olduğu gibi yeşil ışık yanar yanmaz piste yöneliyorlar
Yeşil ışıkla seans 10 dakikalık gecikmenin ardından başlıyor...
Pit yolundaki yağmur kanallarının kontrol edilebilmesi için seans ertelenmiş
20.10'da seansın başlayacağı açıklandı...
Seans başlangıcının neden ertelendiği henüz açıklanmadı
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