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Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP 2. antrenman seansı

2023 Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde 2. antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP 2. antrenman seansı

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Bizler de anlatımımıza burada noktayı koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Yarın üçüncü antrenman ve sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar start antrenmanı için gride dizildiler ve sırayla antrenmanlarını yaptılar. Boş bir turun ardından pite dönerek günü kapatacaklar.

Ancak motor sporları heyecanı WEC Sebring ve WRC Meksika Rallisi ile devam ediyor!
İlk antrenman seansının sonunda ve sezon öncesi testlerde de FIA'nın böyle testler yaptığını görmüştük. Sistemin gelişimi için çabalar sürüyor.
Sanal Güvenlik Aracı! FIA yine test yapıyor.
NİHAİ SIRALAMA:

VER ALO
PER OCO
RUS GAS
STR HUL
LEC SAI
HAM NOR
TSU ALB
MAG ZHO
DEV SAR
PIA BOT
Ferrari yine hayal kırıklığı yaşadı: Leclerc 9, Sainz 10. sırada.
Alpine'in kanatlandığını söyleyebiliriz: Ocon dört, Gasly altıncı. İki Alpine'i Russell ayırıyor.
Alonso ikinci, Perez üçüncü sırada.
Böylece Max Verstappen Cidde'deki ikinci antrenman seansını da lider tamamlıyor!
Kimse zaman turunda değil, herkes simülasyonlarını tamamlamaya çalışıyor.
Damalı bayrak sallanıyor!
Son dakikanın içindeyiz, artık son turlar atılacak. Kimse muhtemelen ciddi bir zaman turu atmayacak.
Alonso az önce ilk virajda Hulkenberg'i geçti. Fırsat buldu mu dayanamıyor genç pilot :)
Son 2 dakika. Max Verstappen liderliğinde bir seansı daha sonlandırmaya doğru ilerliyoruz.
Seansın en çalışkan ismiyse 27 turla Tsunoda, bu sene iş etiği anlamında epey gelişmiş bir Tsunoda görüyoruz. Testlerde de geçen yarışta da epey çalıştı.
Verstappen yumuşak hamurları kontrol etmeye çalıştığı bir bölümde muhtemelen, tur zamanları bunu gösteriyor.
Şu an Verstappen 11, PER, ALO ve LEC 10 turluk bir bölümdeler.
Halen herkes pistte. İkinci antrenman dediğimiz gibi sıralama turlarına ve yarışın neredeyse yarısına tekabül ediyor, dolayısıyla her bir tur, her bir veri çok önemli.
Son 5 dakikadayız artık. Alpine'in 9. virajda her seferinde epey iyi olduğunu görüyoruz.
Açıkçası bu seanstan bir çıkarım yapmamız gerekecekse o da Alpine'in epey hızlı göründüğü, nitekim yarış temposunda yakın turlar atıyorlar -tabi GAS ve ALO arasında bir hamur farkı da var ancak OCO şu an STR'dan daha hızlı bir simülasyonda.
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