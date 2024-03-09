Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP
2024 Suudi Arabistan Grand Prix'sinin canlı anlatımıyla sizlerleyiz.
Ekleyen: Burak Yasul
Özet
|
Suudi Arabistan GP
- Verstappen, Red Bull
- Perez, Red Bull
- Leclerc, Ferrari
- Piastri, McLaren
- Alonso, Aston Martin
- Russell, Mercedes
- Bearman, Ferrari
- Norris, McLaren
- Hamilton, Mercedes
- Hulkenberg, Haas
- Verstappen, Red Bull
- Perez, Red Bull
- Leclerc, Ferrari
Çok Okunanlar
2024 Suudi Arabistan GP: Verstappen yine kazandı, Red Bull yine duble yaptı, podyumu Leclerc tamamladı
Son Haberler
Norris, Suudi Arabistan GP'sinde neden hatalı start cezası almadı?
Krack: "Alonso, Suudi Arabistan GP'de rakipleriyle dalga geçiyordu"
Bearman: "Fiziksel açıdan zorlandığım için Hamilton beni dışarı çekti"
Son Videolar
Mercedes neden soğutma sorunu yaşadı?
Mercedes neden soğutma sorunu yaşadı?
Dünyanın En Hızlı Kamera Drone'u F1 aracına Karşı (ft. Max Verstappen)
Dünyanın En Hızlı Kamera Drone'u F1 aracına Karşı (ft. Max Verstappen)
Yeni Suudi Arabistan F1 pisti, motor sporlarında sınırları zorlayacak
Yeni Suudi Arabistan F1 pisti, motor sporlarında sınırları zorlayacak
Öne Çıkan Yorumlar