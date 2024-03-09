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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP

2024 Suudi Arabistan Grand Prix'sinin canlı anlatımıyla sizlerleyiz.

Ekleyen:

Ekleyen: Burak Yasul

Özet

Suudi Arabistan GP 

  1. Verstappen, Red Bull
  2. Perez, Red Bull
  3. Leclerc, Ferrari
  4. Piastri, McLaren
  5. Alonso, Aston Martin
  6. Russell, Mercedes
  7. Bearman, Ferrari
  8. Norris, McLaren
  9. Hamilton, Mercedes
  10. Hulkenberg, Haas
Durum: Durdu
Avustralya'da görüşmek üzere...
Suudi Arabistan GP canlı anlatımının burada sonuna geliyoruz... Bizi bu hafta takip ettiğiniz için teşekkür ederiz
 
Verstappen ve Perez mekanikerlerle kucaklaşıyor. Onlar için zor geçen bir hafta sonuydu
 
 
Haas ile Hulkenberg de 1 puanı cebine koyuyor
  1. Verstappen, Red Bull
  2. Perez, Red Bull
  3. Leclerc, Ferrari
  4. Piastri, McLaren
  5. Alonso, Aston Martin
  6. Russell, Mercedes
  7. Bearman, Ferrari
  8. Norris, McLaren
  9. Hamilton, Mercedes
  10. Hulkenberg, Haas
Bearman Ferrari ile ilk yarışında 7. oluyor aynı zamanda günün sürücüsü de seçiliyor
Leclerc de podyumun son basamağında
2.Perez oluyor ve Red Bull 1-2 yapıyor
Damalı bayrak sallanıyor ve Verstappen sezonun ikinci yarışının da galibi oluyor
Son turdayız...
Ricciardo gerilerde bir spin atmış ama yola tekrar dönebilmiş
Bir sorun yaşamazlarsa podyum böyle şekillenecek gibi

  1. Verstappen, Red Bull
  2. Perez, Red Bull
  3. Leclerc, Ferrari
Son iki tur
Hamilton, Norris'i yakından takip etmeyi sürdürüyor
Bearman ilk yarışında yedinciliğe tutunmak istitor. Arkasındaki Norris ve Hamilton'ın ne kadar yakın olduğunu soruyor
Sauber'den Zhou Bahreyn de olduğu gibi uzun bir pit yaptı
Norris düzlükte zigzag yaptığı için inceleme altında
Son 10 turdayız...
 
Hamilton 1:31.746 en hızlı tur
Hamilton ve Norris arasıdaki fark 1 saniyenin altına indi
Norris'in sağ arka lastiği biraz geç kaldı
Norris de pitte
Alonso, telsizden 9. virajda duvara küçük bir öpücük kondurduğunu söyledi
Hamilton iyi bir pit zamanıyla tekrar piste dönüyor ve şu an 9. sırada
Hamilton pite çağırılıyor
Mercedes mekanikerleri garajın önüne çıkmış durumda Hamilton pite gelebilir
Piastri ilk viraja dışarıdan gelerek Hamilton'ı geçmişti ancak frenlemede sorun yaşadı ve pist dışına çıktı ve Hamilton tekrar öne geçti
Hulkenberg pite geldi
Ön tarafta ise Verstappen kontrolü elinde tutarak liderken 5 saniye zaman cezası olan Perez, Leclerc'in 10 saniye önünde
Albon ilk virajda Tsunoda'yı geçiyor ve 14. sıraya çıkıyor
Magnussen trenine Ricciardo  ve Bottas da katıldı
Son 19 turdayken pite gelmeyen 4 pilot bulunuyor;

Ham, Nor, Hul, Zho
Şimdi de Ocon, Magnussen'in peşine takılmış durumda
Tsunoda uzun süredir kovaladığı Magnussen'i ilk viraja gelirken ufak bir farkla geçmesine rağmen Magnussen yerini bırakmadı. Momentum kaybeden Tsunoda Ocon'a geçildi
Leclerc Norris'i geride bıraktıktan sonra DRS mesafesinden kaçtı
Norris henüz pite girmedi hâlâ orta hamur lastikleri kullanıyor
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