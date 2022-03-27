Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP

13:54 Hamilton lastiklerinin iyi olduğunu söylüyor ancak hem o hem de Magnussen pite gelmek zorunda. Bu isimler, arkalarındaki pilotlardan kopamadılar bu yüzden pite geldiklerinde oldukça geriye düşecekler. Pite gelen isimler bir daha pite gelmezlerse, Hamilton ve Magnussen'in ne kadar yükseleceğini görmek ilginç olacak