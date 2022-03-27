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Formula 1 Canlı anlatım

Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP

2022 Formula 1 Şampiyonası'nın 2. yarışı olan Suudi Arabistan GP'de yaşananları anlık olarak sizlere aktaracağız.

Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP

Olaylı Suudi Arabistan GP'de artık en önemli seansa gelmiş bulunuyoruz. 2022 Suudi Arabistan GP 20:00'da başlayacak ve televizyonda SSport2 kanalında yayınlanacak.

Bizler de Motorsport.com Türkiye olarak her seansta olduğu gibi yaşananları canlı anlatımla sizlere aktaracağız.

Ekleyen: Abdullah Çelik

Özet
Durum: Canlı
Verstappen'e yarışın sonuna doğru geçiş için zorlayacakları söyleniyor
Hamilton ve Magnussen pite geldiklerinde McLaren pilotları puan kazanabilecek duruma gelecekler.
Hulkenberg'e güvenlik aracı ihtimaline karşı pistte kaldıkları söyleniyor. Aynısı Hamilton ve Magnussen için de geçerli diyebiliriz
Leclerc ve Verstappen 1.5 sn aralığında mücadeleyi sürdürüyorlar. Sainz ise Leclerc'in 5, Sainz'ın 3.8 sn gerisine düştü
Az önce söylediğim gibi Hamilton pite geldiğinde muhtemelen  Albon'un gerisinde 16. sırada yarışa dönecek
Leclerc yarışı bu şekilde noktalarsa art arda 2 zaferle ve maksimum puanlarla sezona başlamış ve şampiyona liderliğini korumuş olacak
Son 20 tur
Sainz - Perez olayına güvenlik aracı ile alakalı bir inceleme çıkmıyor
Hamilton lastiklerinin iyi olduğunu söylüyor ancak hem o hem de Magnussen pite gelmek zorunda. Bu isimler, arkalarındaki pilotlardan kopamadılar bu yüzden pite geldiklerinde oldukça geriye düşecekler. Pite gelen isimler bir daha pite gelmezlerse, Hamilton ve Magnussen'in ne kadar yükseleceğini görmek ilginç olacak
Gasly de Hulkenberg'i geçenler kervanına katılıyor
Ön tarafta tekerlek tekerleğe mücadele olmasa da zamanlar açısından kıyasıya mücadele var. Bir Verstappen en hızlı turu atıp farkı kapatıyor, ardından Leclerc en hızlı turu atıp farkı yeniden açıyor
Pite gelmeyen Hulkenberg, Norris'e de geçiliyor
Sainz, vites kaçırdığını söylüyor
Verstappen, Leclerc'in DRS aralığına girmek için zorluyor
Zhou, 5 sn cezasını çekmediği için yeniden 5 sn cezası alıyor!
Bottas, Alonso'yu zorluyor
Verstappen, Leclerc'i yaklaşık 1 sn geride takibe devam ediyor
Ricciardo, pite gelmeyen Hulkenberg'i geçen bir diğer isim oluyor
Verstappen, Leclerc'in pite giriş yolunda beyaz çizgiyi geçtiğini söylüyor
Ocon, Hulkenberg'i geçiyor
Zhou, 5 sn cezasında tam olarak 5 sn durmadığı için inceleme altında
Hamilton bir kez daha Magnussen'i geçti ve bu sefer yerini korumuş durumda
Hamilton, Magnussen ve Hulkenberg bir kez pite gelmek zorundalar. Diğer pilotlar lastikleri dayanırsa pite gelmeyecekler
Bottas, Hulkenberg'i geçerek 9. sıraya yükseldi
Geçen sene birileri Mercedes ve Haas'ın bu sene mücadele edeceklerini söylese, kimse buna inanmazdı muhtemelen
Hamilton Magnussen'i geçmişti ancak Magnussen yeniden geçerek 6. sırayı geri aldı
Yarışa sert lastiklerle başlayanlar hâlâ çok ciddi performans kaybı olmadan yola devam ediyorlar ancak bu duruma güvenlik aracı periyodu da yardımcı oldu. Bakalım ne kadar daha gidebilecekler? Onların performansı, ön gruptaki diğer isimlerin pite gelip gelmeyeceklerine işaret olacak
DRS açılıyor
 
Bu arada yeniden startta Perez ve Sainz harici yer değiştiren olmadı
Red Bull, Perez'e Sainz'a yerini vermesini söylemiş
Ancak yine de henüz tam olarak kaçtı diyemeyiz. Fark 1 sn civarında
Leclerc hızlı bir şekilde DRS aralığından kaçmış oldu
Sainz Perez'i geçerek 3. sıraya yükseliyor!
Leclerc start için son viraja kadar bekleti ve yerini korumayı başardı
Leclerc yerini koruyor
Leclerc yarışı yeniden başlatıyor
Güvenlik aracı ışıklarını söndürüyor. Söz Leclerc'de!
Ardından kontrol Leclerc'de olacak. Bakalım yeniden startta atak görecek miyiz?
Güvenlik aracı bu turun sonunda pite dönecek!
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