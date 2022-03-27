Formula 1 Canlı anlatım
Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP
2022 Formula 1 Şampiyonası'nın 2. yarışı olan Suudi Arabistan GP'de yaşananları anlık olarak sizlere aktaracağız.
Olaylı Suudi Arabistan GP'de artık en önemli seansa gelmiş bulunuyoruz. 2022 Suudi Arabistan GP 20:00'da başlayacak ve televizyonda SSport2 kanalında yayınlanacak.
Bizler de Motorsport.com Türkiye olarak her seansta olduğu gibi yaşananları canlı anlatımla sizlere aktaracağız.
Ekleyen: Abdullah Çelik
Özet
Durum: Canlı
Hulkenberg'e güvenlik aracı ihtimaline karşı pistte kaldıkları söyleniyor. Aynısı Hamilton ve Magnussen için de geçerli diyebiliriz
Leclerc ve Verstappen 1.5 sn aralığında mücadeleyi sürdürüyorlar. Sainz ise Leclerc'in 5, Sainz'ın 3.8 sn gerisine düştü
Az önce söylediğim gibi Hamilton pite geldiğinde muhtemelen Albon'un gerisinde 16. sırada yarışa dönecek
Leclerc yarışı bu şekilde noktalarsa art arda 2 zaferle ve maksimum puanlarla sezona başlamış ve şampiyona liderliğini korumuş olacak
Hamilton lastiklerinin iyi olduğunu söylüyor ancak hem o hem de Magnussen pite gelmek zorunda. Bu isimler, arkalarındaki pilotlardan kopamadılar bu yüzden pite geldiklerinde oldukça geriye düşecekler. Pite gelen isimler bir daha pite gelmezlerse, Hamilton ve Magnussen'in ne kadar yükseleceğini görmek ilginç olacak
Ön tarafta tekerlek tekerleğe mücadele olmasa da zamanlar açısından kıyasıya mücadele var. Bir Verstappen en hızlı turu atıp farkı kapatıyor, ardından Leclerc en hızlı turu atıp farkı yeniden açıyor
Hamilton, Magnussen ve Hulkenberg bir kez pite gelmek zorundalar. Diğer pilotlar lastikleri dayanırsa pite gelmeyecekler
Geçen sene birileri Mercedes ve Haas'ın bu sene mücadele edeceklerini söylese, kimse buna inanmazdı muhtemelen
Yarışa sert lastiklerle başlayanlar hâlâ çok ciddi performans kaybı olmadan yola devam ediyorlar ancak bu duruma güvenlik aracı periyodu da yardımcı oldu. Bakalım ne kadar daha gidebilecekler? Onların performansı, ön gruptaki diğer isimlerin pite gelip gelmeyeceklerine işaret olacak
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