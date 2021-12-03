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Formula 1

Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP 1. antrenman seansı

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Ekleyen: Cem Özel

Özet
Durum: Durdu
09:42
 
09:39
İlgili içerik:
09:39 Böylelikle Cidde'deki ilk antrenman seansını geride bırakıyoruz. Saat 20.00'de 2. antrenman seansında görüşmek üzere, hoşça kalın!
09:38
 
09:35
 
09:34 Sıralama şu şekilde oluştu:

HAM
VER
BOT
GAS
GIO
SAI
LEC
RIC
ALO
VET
PER
OCO
NOR
STR
TSU
RAI
RUS
MSC
LAT
MAZ
09:34
 
09:31 Verstappen 0.056sn geride ikinci, Bottas 0.223sn geride üçüncü oluyor
09:31 Seansın lideri 1:29.786 ile Hamilton oluyor
09:30 Ve seansın sonuna geliyoruz!
09:30 Verstappen 0.056sn geride 2. sıraya yerleşiyor
09:28 Perez dışında tüm sürücüler son dakikalarda pistte
09:26 Son 5 dakika
09:23 Pist duvarlarla çevrili olmasına rağmen şu ana kadar herhangi bir spin veya temas yaşanmadı
09:22 Schumacher şu anda Perez'in önünde 16. sırada
09:17 Son 15 dakikaya girilirken sıralama:

HAM
BOT
VER
GAS
GIO
SAI
LEC
VET
RIC
NOR
STR
TSU
RUS
MSC
PER
RAI
OCO
ALO
LAT
MAZ
09:16 Hamilton'da da yumuşak lastikler var
09:16 Hamilton 1:29.786 ile ilk sıraya yerleşiyor
09:13 Bottas, pistin çok hoş olduğunu söylüyor
09:12 Gasly en hızlı 2. sektörle beraber 0.559sn geride 4. sırada
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