Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP 1. antrenman seansı
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Ekleyen: Cem Özel
Özet
Durum: Durdu
09:42
09:39
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09:39 Böylelikle Cidde'deki ilk antrenman seansını geride bırakıyoruz. Saat 20.00'de 2. antrenman seansında görüşmek üzere, hoşça kalın!
09:38
09:35
09:34 Sıralama şu şekilde oluştu:
HAM
VER
BOT
GAS
GIO
SAI
LEC
RIC
ALO
VET
PER
OCO
NOR
STR
TSU
RAI
RUS
MSC
LAT
MAZ
HAM
VER
BOT
GAS
GIO
SAI
LEC
RIC
ALO
VET
PER
OCO
NOR
STR
TSU
RAI
RUS
MSC
LAT
MAZ
09:34
09:31 Verstappen 0.056sn geride ikinci, Bottas 0.223sn geride üçüncü oluyor
09:31 Seansın lideri 1:29.786 ile Hamilton oluyor
09:30 Ve seansın sonuna geliyoruz!
09:30 Verstappen 0.056sn geride 2. sıraya yerleşiyor
09:28 Perez dışında tüm sürücüler son dakikalarda pistte
09:26 Son 5 dakika
09:23 Pist duvarlarla çevrili olmasına rağmen şu ana kadar herhangi bir spin veya temas yaşanmadı
09:22 Schumacher şu anda Perez'in önünde 16. sırada
09:17 Son 15 dakikaya girilirken sıralama:
HAM
BOT
VER
GAS
GIO
SAI
LEC
VET
RIC
NOR
STR
TSU
RUS
MSC
PER
RAI
OCO
ALO
LAT
MAZ
HAM
BOT
VER
GAS
GIO
SAI
LEC
VET
RIC
NOR
STR
TSU
RUS
MSC
PER
RAI
OCO
ALO
LAT
MAZ
09:16 Hamilton'da da yumuşak lastikler var
09:16 Hamilton 1:29.786 ile ilk sıraya yerleşiyor
09:13 Bottas, pistin çok hoş olduğunu söylüyor
09:12 Gasly en hızlı 2. sektörle beraber 0.559sn geride 4. sırada
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