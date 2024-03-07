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Formula 1

Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP 1. antrenman seansı

2024 Suudi Arabistan GP 1. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.

Ekleyen:

Ekleyen: Burak Yasul

Özet

Suudi Arabistan GP 1. Antrenman Seansı
  1. Verstappen, Red Bull
  2. Alonso, Aston Martin
  3. Perez, Red Bull
  4. Russell, Mercedes
  5. Leclerc, Ferrari
  6. Sainz, Ferrari
  7. Norris, McLaren
  8. Hamilton, Mercedes
  9. Stroll, Aston Martin
  10. Albon, Williams
Durum: Durdu
 
Bizi bu seansta yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz
Saat 20:00'da günün ikinci antrenman seansında görüşmek üzere...
Suudi Arabistan GP 1. antrenman canlı anlatımının sonuna geliyoruz
Bir antrenman seansı klasiği olarak pilotlar start/finish düzlüğünde start antrenmanı yapıyorlar...
Pilotlar turlarını tamamlıyorlar son bölümde turunu geliştiren çok fazla pilot olmadı
Damalı bayrak sallanıyor ve seansın sonuna geliyoruz...
 
Seansın son bölümüne girilmişken tüm pilotlar pistte turluyorlar
Alonso 1:29.845 ile ikinci sıraya çıkıyor ve Verstappen'in arkasına yerleşiyor
 
Verstappen tekrar piste çıkmak için garajdan ayrılıyor
Pilotlar son on dakika öncesinde tekrar garajların yolunu tuttu. Seansın son bölümü öncesi hazırlıklarını yapıp piste döneceklerdir
Verstappen'in RB20'den ufak şikayetleri var

 
Seansta son 15 dakikaya giriyoruz...
Verstappen 1:29.659 ile ilk sırada
Hamilton 1:30.257 ile 4. sırada
Russell 1:30.011 ile ilk sırada
Pilotalar ilk stintlerinde sert ve orta hamuru tercih ettikten sonra seansın ikinci bölümünde yumuşak lastikleriyle pistte turluyorlar
Verstappen yumuşak lastiklerle ilk sektörleri mora boyuyor ve 1:30.014 ile ilk sıraya çıkıyor
 
Dün rahatsızlığı sebebiyle padoktan erken ayrılan Sainz, bugün seanstan çok kısa bir süre önce piste geldi. Yorgun olduğu görülebiliyor...
 
Alonso 13. virajda bir blokaj yaşadı
Alonso bir süre garajda vakit geçirdikten sonra piste dönüyor...
Şu an sadece Perez, Tsunoda ve Ricciardo pistte...
İlk 20 dakikalık bölümün sonuna gelirken pilotlar yavaş yavaş pite dönmeye başladılar...
Russell en hızlı ikinci sektör ile turunu 1:30.554'e çekiyor
İlk altıdaki pilotlar turlarını sert lastikle atmış durumda
Stroll'un duvara temas ettiği an...

 
Russell 1:30.806 ile ilk sırayı ele geçiriyor. Russell turu sert lastiklerle attı
Stroll'un duvara temasından sonra sol ön lastiği garajda çıkarılmaya çalışılıyor
Stroll duvara sürterek ön kanadından bir parçayı bırakıyor
Alonso 1:30.961 ile ilk sırada
  1. Perez, Red Bull
  2. Gasly, Alpine
  3. Leclerc, Ferrari
  4. Albon, Williams
  5. Verstappen, Red Bull
  6. Hamilton, Mercedes
  7. Alonso, Aston Martin
  8. Piastri, McLaren
  9. Norris, McLaren
  10. Sainz, Ferrari
Perez turu 1:32.072 ile ilk sıraya yerleşti
Leclerc 1:32.253 ile ilk sırada
Pilotlar Bahreyn'e göre çok farklı yapıda olan pisti en kısa sürede öğrenebilmek için hemen turlamaya başladılar
İlk sırada şimdilik Hamilton yer alıyor 1:32.590
Bazı pilotlar seansa kalkış antrenmanıyla beraber başladı
Yeşil ışıkla beraber pilotlar zaman kaybetmeden teker teker piste çıkıyorlar
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