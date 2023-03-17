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Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP 1. antrenman seansı

2023 Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde 1. antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP 1. antrenman seansı

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Seans sona ererken bizler de yavaş yavaş anlatımımıza nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Saat 20.00'da ikinci antrenmanlarda görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar sonrasında bir boş tur atacaklar ve pite dönecekler.
Evet, test gibi duruyor çünkü zaman ekranlarında bir sorun yok ve herkes start antrenmanları için gride diziliyor.
Sistem testi mi yapılıyor acaba testlerde olduğu gibi?
Sanal Güvenlik Aracı!
NİHAİ SIRALAMA:

VER PER
ALO STR
RUS HAM
SAI GAS
ALB TSU
LEC OCO
DEV PIA
HUL MAG
SAR BOT
ZHO NOR
Orta grupta ise farklar yine çok yakın.
Tüm sektörlerde en hızlı isim Verstappen seans biterken! Red Bull domine ederek başladı hafta sonuna.
1.29.617! Verstappen derecesini biraz daha geliştirerek geliyor damalı bayrağa!
Verstappen ise derecesini geliştirebileceği bir turla geliyor!
Leclerc de zamanını geliştirmiyor.
SAI, ALB, PIA, ZHO ve NOR zamanlarını geliştirmeden damalı bayrağa geliyorlar.
Damalı bayrak sallanıyor!
Verstappen hariç halen 1.30 barajının altına inen yok.
Tsunoda pitte, diğer herkes pistte. Bakalım zamanlar gelişecek mi?
Son dakikaya giriyoruz!
Bu arada Perez 1.30.100 ile ikinciliği almış durumda.
Son dakikalarda herkes pistte bu arada, sebebi ise basit: start antrenmanları!
1.30.577 ile Stroll dördüncü!
Son 2.5 dakika, Leclerc zaman turunda.
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