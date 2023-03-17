Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP 1. antrenman seansı
2023 Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde 1. antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Saat 20.00'da ikinci antrenmanlarda görüşmek üzere, hoşça kalın!
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