Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP
2023 Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Sıradaki yarış iki hafta sonra Avustralya GP, haftaya ise MotoGP heyecanı Portekiz'de başlıyor.
Herkese iyi akşamlar, Motorsport Türkiye'den ayrılmayın!
Alonso "Farkı açmak için daha hızlı gitmem gerektiğini!"
PER VER
ALO RUS
HAM SAI
LEC OCO
GAS MAG
TSU HUL
ZHO DEV
PIA SAR
NOR BOT
ALB ve STR yarış dışı.
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