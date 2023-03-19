Formula 1 Canlı anlatım

Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP

2023 Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP
 

 

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Ben Altay Gök, bu yarışın canlı anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım.

Sıradaki yarış iki hafta sonra Avustralya GP, haftaya ise MotoGP heyecanı Portekiz'de başlıyor. 

Herkese iyi akşamlar, Motorsport Türkiye'den ayrılmayın!
Bizler de seremoni öncesi anlatımımıza yavaş yavaş nokta koyuyoruz.
Pilotlar bekleme odasında, birazdan podyum seremonisi başlayacak. İlk yarıştaki gibi iki Red Bull ve Alonso olacak kürsüde.
Bu arada Alonso 2013 Singapur'dan bu yana ilk kez arka arkaya iki yarışta podyum gördü! O yarışa üç podyumluk bir seriyle gelmişti aslında.
Coulthard: "Beş saniye cezayı duyunca ne hissettin?"

Alonso "Farkı açmak için daha hızlı gitmem gerektiğini!"
Alonso: "Sezona harika başladık!"

İspanyol pilotu yukarılara oynarken görmeyi çok ama çok özlemişiz!
Red Bull kampında yüzler gülüyor, Perez'in ağzı kulaklarında, ancak Verstappen pek de mutlu değil. Kazanabileceği bir yarıştı aslında.
Röportajları alışkın olduğumuz bir isim, David Coulthard yapıyor.
NİHAİ SIRALAMA:

PER VER
ALO RUS
HAM SAI
LEC OCO
GAS MAG

TSU HUL
ZHO DEV
PIA SAR
NOR BOT

ALB ve STR yarış dışı.
Bu arada sadece Perez'in aracı pite geldi, Verstappen yanılmıyorsam Parc Ferme'e çekti aracı. Tuhaf bir uygulama olmuş doğrusu.
Unutmayın ki her zamanki gibi röportajlar en kısa süre içinde sitemizde olacak.
Bakalım röportajları kim yapacak?
Galip araçlar pit yoluna değil gride geliyor! Perez zaferini kutluyor.
2014 Macaristan GP'sinde 97. podyumunu alan Alonso, tam dokuz sene sonra 100 podyum rakamına ulaşıyor!
Asıl unutulmaması gereken istatistik ise Alonso'nun 100. podyumu!
Perez kariyerinin beşinci galibiyetini alıyor ancak en hızlı tur farkıyla kariyerinde ilk kez şampiyona liderliğine yükselme şansını kaçırıyor.
Sargeant ve Norris damalı bayrağa yan yana geldiler, önde kalan taraf Sargeant.
Arkalarda Piastri Sargeant'ı geçerek 15. sıraya yükseldi!
Günün son puanı Magnussen'e gidiyor, Haas bu sene ilk kez puan alıyor.
Ocon 8, Gasly 9. sırada. Alpine çifte puan alıyor.
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