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Formula 1

Canlı Anlatım: Steiermark GP sıralama turları

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Ekleyen: Betim Aker

Özet
Durum: Durdu
10:05 Yarın Steiermark Grand Prix'sini yine birlikte takip etmek üzere iyi günler dileriz!
10:04 Sıralama turlarını da bizimle takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz!
10:02 Bottas'ın üç sıra cezası olduğunu hatırlatalım:

Resmi: Bottas üç sıra grid cezası aldı

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Steiermark GP'de attığı spin sonrası üç sıra grid cezası aldı.

Resmi: Bottas üç sıra grid cezası aldı
10:02 Sıralama şu şekilde:
  1. Verstappen
  2. Bottas
  3. Hamilton
  4. Norris
  5. Perez
  6. Gasly
  7. Leclerc
  8. Tsunoda
  9. Alonso
  10. Stroll
10:01 Max Verstappen pole pozisyonunu kazanıyor!
10:01 Alonso, Stroll'ü geçerek 9. sıraya yükseliyor
10:01 Bottas ikinci sıraya geçiyor
10:00 Damalı bayrak çıkıyor!
10:00 Tsunoda sekizinci sıraya yükseldi
09:59 Tsunoda ilk sektörde kendi en iyi derecesiyle geliyor
09:58 Stroll dışında herkes tekrar pistte
09:58 Sıralama ise şu şekilde:
Verstappen
Hamilton
Norris
Bottas
Perez
Gasly
Leclerc
Stroll
Tsunoda
Alonso
09:57 Bir tek Stroll pistte
09:57 Bitime sadece üç dakika kaldı
09:54 Norris 1:04.244'le üçüncü sırada
09:54 Perez 1:04.324'le beşinci sırada
09:53 Verstappen-Hamilton farkı 0.364 saniye
09:53 Verstappen 1:03.841'le ilk sırada!
09:53 Gasly 1:04.453'le ikinci sırada
09:52 Verstappen birinci sektörde mor dereceyle geliyor
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