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Formula 1

Canlı anlatım: Steiermark GP 3. antrenman seansı

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Ekleyen: Betim Aker

Özet
Durum: Durdu
07:05 Üçüncü antrenman seansı burada son buldu ve öğleden sonraki sıralama turlarında da sizlerle birlikte olacağız. Bir daha görüşene kadar iyi günler dileriz!
07:03 Hamilton 0.204 saniye önde en hızlı pilot oluyor
07:03 Üçüncü antrenman seansı tamamlandı ve sürücüler şu ansa start antrenmanları gerçekleştiriyorlar
07:01 Mevcut sıralama şu şekilde:
  1. Hamilton
  2. Verstappen
  3. Bottas
  4. Perez
  5. Tsunoda
  6. Gasly
  7. Leclerc
  8. Alonso
  9. Stroll
  10. Vettel
  11. Giovinazzi
  12. Ocon
  13. Sainz
  14. Russell
  15. Raikkonen
  16. Schumacher
  17. Ricciardo
  18. Latifi
  19. Norris
  20. Mazepin
07:00 Damalı bayrak sallanıyor! Henüz turunu tamamlamayan isimler var
06:59 Aston Martin ikilisi de tekrar piste çıkıyor
06:58 Seansın bitimine sadece iki dakika kaldı
06:56 Son dört dakikaya girdik ve Verstappen tekrar piste çıkıyor
06:55 Hamilton-Verstappen farkı 0.204 saniye
06:54 Verstappen son sektörde mor derece yaparak 1:04.573'le ikinci sıraya yerleşiyor
06:54 Perez 1:05.026'yla dördüncü sıraya çıkyor
06:53 1:05.150 yapan Tsunoda dördüncü sırada
06:52 Verstappen tekrar pistte
06:51 Son 10 dakikaya giriyoruz
06:50 1:05.400'le Alonso 7. sırayı alıyor
06:50 1:05.992 yapan Schumacher 13. sırada!
06:49 Gasly 1:05.333'le dördüncü sıraya yerleşiyor
06:49 1:05.394 yapan Perez beşinci sırada
06:49 1:05.445 yapan Stroll beşinci sırayı takım arkadaşı Vettel'in elinden alıyor
06:48 Raikkonen 1:05.942'le 10. sırada
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