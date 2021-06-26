Canlı anlatım: Steiermark GP 3. antrenman seansı
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Ekleyen: Betim Aker
Özet
Durum: Durdu
07:05 Üçüncü antrenman seansı burada son buldu ve öğleden sonraki sıralama turlarında da sizlerle birlikte olacağız. Bir daha görüşene kadar iyi günler dileriz!
07:03 Hamilton 0.204 saniye önde en hızlı pilot oluyor
07:03 Üçüncü antrenman seansı tamamlandı ve sürücüler şu ansa start antrenmanları gerçekleştiriyorlar
07:01 Mevcut sıralama şu şekilde:
- Hamilton
- Verstappen
- Bottas
- Perez
- Tsunoda
- Gasly
- Leclerc
- Alonso
- Stroll
- Vettel
- Giovinazzi
- Ocon
- Sainz
- Russell
- Raikkonen
- Schumacher
- Ricciardo
- Latifi
- Norris
- Mazepin
07:00 Damalı bayrak sallanıyor! Henüz turunu tamamlamayan isimler var
06:59 Aston Martin ikilisi de tekrar piste çıkıyor
06:58 Seansın bitimine sadece iki dakika kaldı
06:56 Son dört dakikaya girdik ve Verstappen tekrar piste çıkıyor
06:55 Hamilton-Verstappen farkı 0.204 saniye
06:54 Verstappen son sektörde mor derece yaparak 1:04.573'le ikinci sıraya yerleşiyor
06:54 Perez 1:05.026'yla dördüncü sıraya çıkyor
06:53 1:05.150 yapan Tsunoda dördüncü sırada
06:52 Verstappen tekrar pistte
06:51 Son 10 dakikaya giriyoruz
06:50 1:05.400'le Alonso 7. sırayı alıyor
06:50 1:05.992 yapan Schumacher 13. sırada!
06:49 Gasly 1:05.333'le dördüncü sıraya yerleşiyor
06:49 1:05.394 yapan Perez beşinci sırada
06:49 1:05.445 yapan Stroll beşinci sırayı takım arkadaşı Vettel'in elinden alıyor
06:48 Raikkonen 1:05.942'le 10. sırada
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