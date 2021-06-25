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Formula 1

Canlı anlatım: Steiermark GP 2. antrenman seansı

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Ekleyen: Kemal Şengül

Özet
Durum: Canlı
09:12 Verstappen 1:06.192 ile ilk sırayı eline geçiriyor.
09:12 Perez ve Hamilton üçüncü virajda pist dışına uçtular.
09:11 Lastiklerinde yanık noktalar oluştu
09:10
 
09:10 Çakıl havuzuna uçan Sainz yola devam ediyor. Sabah Perez'in attığına çok benzer bir spin.
09:10 Sainz spin atıyor!
09:09 Hamilton 1:06.358 ile ilk sıraya çıkıyor!
09:08 Tsunoda telsizden yağmur nedeniyle şartların zor olduğunu söylüyor.
09:07 Bu arada Alonso'nun orta,  Verstappen'in sert lastikte olduğunu hatırlatalım.
09:06 Evet, Gasly motor sorunu nedeniyle seansa devam edemeyecek.
09:06 Alonso 1:06.651'le ilk sıraya çıkıyor!
09:05 Gasly aracında değil. Bir problem olabilir mi?
09:04 Alonso mor sektörle geliyor.
09:04 Verstappen 1:06.722 ile ilk sıraya yerleşiyor.
09:04 Şimdilik yağmur, şartları etkileyecek büyüklükte değil.
09:02 Start finiş düzlüğünde ve ilk virajda birkaç damla var.
09:02 Bu arada yağmur damlaları düşmeye başlıyor.
09:02 Derken Hamilton'ı piste çıkarken görüyoruz.
09:02 Şu anda 17 sürücü pistte. Mercedes pilotları ve Gasly garajda.
09:01 Yağmur tehlikesi nedeniyle yoğun bir ilk bölüm görmemiz çok muhtemel.
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