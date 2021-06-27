Canlı anlatım: Steiermark GP
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Ekleyen: Abdullah Çelik
Özet
Durum: Canlı
09:18 Orta grubun önünde Leclerc ve Gasly'nin gerilemesinin ardından avantaj kazanan isimler oldu. 6. sıradaki Stroll'ü, Alonso, Russell, Tsunoda ve Sainz takip ediyorlar.
09:17 5. sıraya gerileyen Norris ile en yakın rakibi Stroll arasında 5 sn fark var.
09:16 Verstappen, Hamilton'ın 3 sn farkla önünde lider durumda. Perez ise takım arkadaşının 13 sn kadar gerisine düştü
09:16 Norris, orta grupta avantaj kazanmak için kendisinden daha hızlı araçları pek zorlamamayı tercih etmiş gibi görünüyor.
09:15 Perez'in ardından Bottas da geliyor ve Norris'i geçerek 4. sıraya yükseliyor
09:15 Perez'in oldukça geç bir frenle 3. virajda atak yaptığı görülüyor
09:15 Bu arada yarışın şu ana kadar en çok kazanan ismi 6 sıra kazanarak 12. sıraya yükselen Raikkonen oldu
09:14 Perez, Norris'i geçerek 3. sıraya yükseliyor!
09:14
09:14 Verstappen, Hamilton farkı 3 sn olurken Norris 10.5 sn geriye düştü. Verstappen ve Red Bull için şu anda her şey yolunda gidiyor
09:13 Ricciardo, motorda güç kaybı yaşadığını söylüyor. Gerilemesinin nedeni bu gibi.
09:13 Norris ve Hamilton'a pistin farklı bölgelerinde pist sınırlarını aştıkları için uyarı geldi
09:12 Ricciardo 9. sıraya kadar yükselmişti ancak şu anda 13. sıraya kadar gerilemiş durumda. Henüz neler olduğu ekranlara yansımadı
09:12 İlk 8 turun ardından Verstappen, 2.7 sn farkla Hamilton'ın önünde lider durumda. 3. sıradaki Norris ise 8 sn geriye düşmüş durumda.
09:11 Perez, Norris'in düzlükte çok hızlı olduğunu ve daha fazla güce ihtiyaç duyduğunu söylüyor
09:11
09:10
09:10 Gasly ise yarışa veda etti
09:10 Bu arada ilk turdaki temasta ön kanadı kırıldığı için pite gelen Leclerc, pite gelmesinin ardından sert lastiklere geçti ve 17. sırada devam ediyor.
09:09 3. sıradaki Norris'ten itibaren farklar daha açılmış durumda. Perez, bir an önce Norris'i geçerek lider gruba katılmak istiyor
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