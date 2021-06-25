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Formula 1

Canlı anlatım: Steiermark GP 1. antrenman seansı

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Ekleyen: Kemal Şengül

Özet
Durum: Canlı
05:39 Hamilton garaja geliyor. Leclerc 1:07.581'le üçüncü sıraya çıktı.
05:38 Derken Verstappen 1:06.936 yapıyor. Bu arada Hamilton 'da da orta lastikler var.
05:37 Hamilton 1:07.056 yaparak ilk sırayı alıyor.
05:37 Hamilton mor sektörlerle geliyor. Russell da pistte.
05:37 Russell ve Sainz dışında herkes pistte.
05:36 Mick Schumacher pist dışına taşıyor.
05:35 Verstappen orta lastikle 1:07.454 yaptı. Hamilton sert lastikle 1:07.809. Şu anda 1-2 gidiyorlar.
05:35 Bazı pilotlar orta, bazı pilotlar sert lastikle pistte.
05:35 Zamanlara biraz daha sonra bakmak istiyorum çünkü ilk turlar pek de iyi olmayacak.
05:34 Bu arada hava sıcaklığından bahsedeyim; hava 23, pist 46 derece.
05:33 Pistteki pilot sayısı 18 oldu.
05:33
 
05:33 Polonyalı pilot bugünkü ilk seansta Kimi Raikkonen'in yerini alıyordu.
05:32 Robert Kubica spin atıyor!
05:32 Pistteki pilot sayısı 15. Şu anda Williams ve Red Bull pilotlarının yanı sıra Yuki Tsunoda garajda.
05:31
 
05:31 Şu anda pistte 10 pilot var. Pist kuru ve yağmur yok.
05:30 Ve başlıyoruz!
05:29 Biraz geç başladık çünkü Türkiye GP açıklandı. Şimdi seans başlamak üzere, son 30 saniye.
05:29 Herkese merhabalar!
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