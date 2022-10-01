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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Singapur GP sıralama turları

2022 Singapur GP sıralama turları canlı anlatımında sizlerleyiz.

Canlı anlatım: Singapur GP sıralama turları

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Bizler de anlatıma burada nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın 2022 Singapur GP'sinde görüşmek üzere, hoşça kalın.

Ayrıca saat 11.00'da MotoGP Tayland mücadelesi var, onu da hatırlatalım.
İlk üç sıradaki isimler sıralama sonrası röportajlarındalar.

Tam metinlere birazdan sitemizden ulaşabilirsiniz.
Russell, Ricciardo, Ocon gibi isimler yarın gerilerden yükselmeye çalışacaklar -ancak bu pist geçişe pek elverişli değil.

Verstappen de aynı şekilde bir kez daha yükselmek zorunda ancak burası Monza veya Spa kadar kolay bir pist değil, Leclerc sıkı savunma yapacaktır.
Q3 tam sıralama:

LEC PER
HAM SAI
ALO NOR
GAS VER
MAG TSU
Serhan Acar da bizimle aynı düşünüyor gibi :)
Verstappen çok sinirli, acaba benzini mi bitti?
Hamilton ise bu kadar iyi olduğu bir günde pole pozisyonunu kıl payı kaçırıyor!
Pole pozisyonu İtalya'nın ardından bir daha Leclerc'e gidiyor, bu sezonki yanılmıyorsam 9. pole pozisyonu.
Verstappen pite dönüyor ancak birçok isim kendisini geçiyor! 8. sırada kaldı Max Verstappen!
Hamilton 0.054 saniyeyle 3. sırada, pole kıl payı kaçıyor!
Verstappen zaman turunda, son sözü o söyleyecek.
Alonso 4. sırada.
Hamilton ikinci sektörde en hızlı isim!
Norris 4. sırada!
Perez 2. sırada!
Damalı bayrak sallanıyor!
Sainz 2. sırada!
Alonso şu anki turunda Leclerc'in bir önceki turundan yavaş.
Gasly 7. sırada.
Leclerc'in bir zaman turuna daha ihtiyacı olacak!
Perez de Leclerc'ten hızlı!
Sainz Leclerc'ten hızlı geliyor!
Verstappen ikinci sektörde de en iyi isim!
Pole pozisyonunu en iyi zamanlamayı elde eden isim alabilir!
Leclerc 1.49.412 ile lider!
Alonso 1.50.737 ile yine lider!
Verstappen en iyi ilk sektörü alıyor!
Leclerc en iyi ikinci sektörle geliyor!
Son 2.30 dakika, sıkı bir pole mücadelesi görebiliriz son turlarda.
Perez 3. sıraya yükseliyor, Ferrari 4-5'e geriledi!
Verstappen 2. sırada! Geçici pole pozisyonu Hamilton'da şu an!
Herkes pistte, herkeste yumuşak hamur var!
Son 4 dakika! Sıralama:

HAM LEC
ALO NOR
PER VER
SAI TSU
GAS MAG
Verstappen en iyi ilk sektörle geliyor ancak 3. sektörde sarı bayraklar var, sarı bayraklara takıldığı için turu etkilenebilir.
3. sektörde sarı bayraklar var.
Derken Hamilton 1.51.019 ile lider!
Leclerc liderliğe yükseliyor!
Alonso 1.52.520 ile lider!
Norris 2. sıraya yükseliyor!
Hamilton ilk iki sektörde en hızlı isim!
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