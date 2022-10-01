Canlı anlatım: Singapur GP sıralama turları

17:05 Russell, Ricciardo, Ocon gibi isimler yarın gerilerden yükselmeye çalışacaklar -ancak bu pist geçişe pek elverişli değil.



Verstappen de aynı şekilde bir kez daha yükselmek zorunda ancak burası Monza veya Spa kadar kolay bir pist değil, Leclerc sıkı savunma yapacaktır.