Formula 1 Haberler
Canlı anlatım: Singapur GP sıralama turları
2022 Singapur GP sıralama turları canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Bizler de anlatıma burada nokta koyuyoruz.
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın 2022 Singapur GP'sinde görüşmek üzere, hoşça kalın.
Ayrıca saat 11.00'da MotoGP Tayland mücadelesi var, onu da hatırlatalım.
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın 2022 Singapur GP'sinde görüşmek üzere, hoşça kalın.
Ayrıca saat 11.00'da MotoGP Tayland mücadelesi var, onu da hatırlatalım.
İlk üç sıradaki isimler sıralama sonrası röportajlarındalar.
Tam metinlere birazdan sitemizden ulaşabilirsiniz.
Tam metinlere birazdan sitemizden ulaşabilirsiniz.
Russell, Ricciardo, Ocon gibi isimler yarın gerilerden yükselmeye çalışacaklar -ancak bu pist geçişe pek elverişli değil.
Verstappen de aynı şekilde bir kez daha yükselmek zorunda ancak burası Monza veya Spa kadar kolay bir pist değil, Leclerc sıkı savunma yapacaktır.
Verstappen de aynı şekilde bir kez daha yükselmek zorunda ancak burası Monza veya Spa kadar kolay bir pist değil, Leclerc sıkı savunma yapacaktır.
Pole pozisyonu İtalya'nın ardından bir daha Leclerc'e gidiyor, bu sezonki yanılmıyorsam 9. pole pozisyonu.
Verstappen en iyi ilk sektörle geliyor ancak 3. sektörde sarı bayraklar var, sarı bayraklara takıldığı için turu etkilenebilir.
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