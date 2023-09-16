Canlı anlatım: Singapur GP sıralama turları

17:15 Singapur belki de geçişin en zor olduğu pistlerin başında geliyor. Monako gerçekten geçişin zor olduğu bir pist, fakat geçen yılı hatırlarsanız, burada geçiş yapmak çok zordu.



Yarın Red Bull'u zor bir gün bekliyor. Max çeşitli incelemeler sonrası ceza da alabilir. Yani olaysız bir yarışta, galibiyet serileri sona erebilir.