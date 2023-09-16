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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Singapur GP sıralama turları

2023 Singapur GP sıralama turlarında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Evet arkadaşlar, keyifli bir sıralama turlarının sonuna geldik! Yarın yarışta görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın!
Ferrari böylelikle 2022 İtalya/Singapur yarışlarında olduğu gibi, 2023 İtalya/Singapur yarışlarında da pole pozisyonunu alıyor.

Sainz, kariyerinde ilk kez arka arkaya iki pole pozisyonu aldı!
Yarın grid şöyle olacak;
SAI
RUS
LEC
NOR
HAM
MAG
ALO
OCO
HUL
LAW
Sainz ile Russell arasında 0.072, Russell ile Leclerc arasında 0.007 saniye var!
Ve Carlos Sainz, 2023 Singapur Grand Prix'sinde pole pozisyonunu kazanıyor!
Alonso turu bırakıyor
Hamilton 0.5 saniye yavaş kalıyor!
Russell iki Ferrari pilotunun arasında, inanılmaz!
Turu tamamlıyor ve ikinci sıra!
İngiliz pilot mor sektörle geliyor
Russell daha da iyi bir turla geliyor!
Leclerc turu tamamlıyor, ikinci sıra!
Sainz derecesini geliştiriyor!
Leclerc'e bakıyoruz, o daha da iyi bir ikinci sektör!
Sainz orta sektörde vakit kaybediyor fakat kendi turundan daha iyi geliyor!
Norris'in turu da ilks ektörde iyi değil
Leclerc daha yavaş bir ilk sektöre sahip
Sainz ilk sektörde mor dereceyle geliyor! İspanyol pilot uçuyor adeta
Ve başlıyoruz son turlara!
Ferrari geçen yıl da İtalya/Singapur'da arka arkaya iki pole almıştı. Bakalım bu sefer yapabilecekler mi?
Son 3 dakika!
Yüzler gergin! Heyecan dorukta
Mercedes pilotları yine turlarını en son tamamlayan ekip olacak gibiler
Fernando Alonso'yu da görüyoruz.
Lando ve Haas pilotları da piste yöneldi
Ferrari pilotları arka arkaya piste yöneliyor. İlk zarı İtalyan ekip atacak
Evet şu anda herkes garajda. Son hakları bekliyoruz
Bu yarıştan sonra muhtemelen komplo teorileri başlayacak; Yeni direktifin Red Bull'u yavaşlattığı konuşulacak. Sosyal medyada şimdiden başladı bile!
Sıralama; SAI, LEC, NOR, RUS, HAM, ALO, MAG, HUL, OCO VE LAW
İlk denemelerin ardından Sainz, Leclerc'in 0.2 saniye önünde lider. Norris ile Leclerc arasında 0.1 saniye var. Sonrasındaki isimler epey geride kaldı.
Russell turu tamamlıyor ve 0.6 saniye geride kalıyor! Ferrari şu anda rahat şekilde 1-2!
Orta sektörde Russell biraz geride kaldı, bakalım son sektör nasıl gelecek?
Sainz 1:31.170 ile liderliği aldı fakat Russell daha iyi bir turla geliyor
En iyi ilk sektör şu anda Russell'da!
Magnussen 1:32.3 yaparak liderliği alıyor
Q3'teki isimleri tekrar hatırlatalım; Carlos Sainz, George Russell, Fernando Alonso, Kevin Magnussen, Nico Hulkenberg, Lando Norris, Lewis Hamilton, Esteban Ocon, Liam Lawson ve Charles Leclerc
Lewis Hamilton da piste çıkıyor; 10 pilotun hepsi pistte!
Ve başlıyoruz!
Evet, Q3 başlamak üzere! Haaslar en önde
Singapur belki de geçişin en zor olduğu pistlerin başında geliyor. Monako gerçekten geçişin zor olduğu bir pist, fakat geçen yılı hatırlarsanız, burada geçiş yapmak çok zordu.

Yarın Red Bull'u zor bir gün bekliyor. Max çeşitli incelemeler sonrası ceza da alabilir. Yani olaysız bir yarışta, galibiyet serileri sona erebilir.
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