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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Singapur GP 3. antrenman seansı

2023 Singapur GP'si öncesi 3. antrenman seansında yaşananları canlı aktarıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Sonuçların ardından anlatımımıza nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Saat 16.00'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
TAM SIRALAMA

SAI RUS
NOR VER 
LEC HAM
PIA PER
HUL TSU
MAG OCO
ALO STR
GAS LAW
ALB BOT
ZHO SAR
Ferrari üç seansın tamamında zirvedeydi! Sıralama turları için şimdiden heyecanlıyız -editörünüze de bir doğum günü hediyesi :)
Carlos Sainz, üçüncü antrenman seansını zirvede tamamlıyor!
Şu an herkes pistte, start antrenmanı amaç.
Damalı bayrak sallanıyor.
1.32.378 ile dereceyi geliştirdi VER ama halen dördüncü.
VER ise 0.3 saniye yavaş bir turda ikinci sektör itibariyle.
LEC mor ilk sektörle geliyorken turu bıraktı.
Ancak LEC ve VER hızlı turlarla geliyorlar! Son turda bir değişiklik görebiliriz!
Son iki dakikaya giriyoruz. Sainz liderliğinde seansı kapatmaya doğru ilerliyoruz.
Russell ikinciliği aldı, 0.070 saniye geride sadece.
Son üç dakika.
Verstappen pite döndü. Seans kendisi için alışılana göre daha zor geçti.
 
Son sekiz dakika!
1.32.065! Sainz lider!
Sainz ikinci sektörde mor dereceyle geliyor.
Neyse ki yola devam edebildi. Ne yaşadığını henüz göremedik.
Üçüncü sektörde sarı bayraklar var! Sorun yaşayan isim Alex Albon.
1.32.636 ile Verstappen dördüncü sırada kalıyor!
Zirvede değişiklik görecek miyiz acaba?
LEC ve SAI da şimdi yumuşak hamurlarla pistteler!
VER ve PER zaman turlarındalar.
Zaman turlarını göreceğiz birazdan, bakalım neler yapacaklar?
VER ve PER de şimdi yumuşak hamurlarla pistteler.
1.32.565 ile Hamilton üçüncü.
1.32.303! Norris zirvede!
Alonso üçüncü.
1.32.979 ile Ocon ikinciliği aldı.
Son 15 dakikaya ilerlerken yumuşak hamurlar devreye giriyor, Albon yumuşak hamurla dördüncülüğü aldı!
1.32.364! Russell taze yumuşak lastiklerle liderliği pekiştirdi!
Pist biraz boşaldı, sadece 8 pilot turluyor. Zaman turlarından ziyade 5-6 turluk seri bölümler görüyoruz.
Verstappen ilk sektörde bir önden kaymayla dışarı taşıyor. Red Bull birtakım denge sorunları yaşıyor gibi.
Hamilton yumuşak hamurla 0.222 saniye geride ikinciliği aldı.
Yarım saat geride kalırken Russell'ın liderliği devam ediyor.
İkinci virajda bir yarım spin görüyoruz Lawson'dan.
Piste dönebildi çaylak pilot.
İlk sektörde sarı bayraklar var, Liam Lawson spin atmış gibi.
Pist dolu, HAM ve PIA hariç herkes turluyor.
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