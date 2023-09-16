Canlı anlatım: Singapur GP 3. antrenman seansı
2023 Singapur GP'si öncesi 3. antrenman seansında yaşananları canlı aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Saat 16.00'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
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