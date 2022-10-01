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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Singapur GP 3. antrenman seansı

2022 Singapur GP 3. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.

Canlı anlatım: Singapur GP 3. antrenman seansı

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
İlk yarım saati bekleyiş, son yarım saati ise heyecan dolu geçen seansın anlatımına bizler de yavaş yavaş nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. 16.00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Tam sıralama:

LEC VER
SAI ALO
PER STR
OCO VET
RUS RIC
MAG HAM
GAS MSC
TSU NOR
ALB BOT
ZHO LAT
Stroll 6. sıraya çıktı son saniye!
Sarı bayraklardan ötürü turlar gelişmeyecek, dolayısıyla seans Charles Leclerc'in liderliğinde tamamlanıyor!
Ocon son turunda 6. sıraya yükseliyor. Vettel 7. sıraya yükseldi.
3. sektörde sarı bayraklar var.
Sainz 3, Alonso 4. sıraya yükseliyorlar. Verstappen de damalı bayrağa ulaşıyor.
Damalı bayrak sallanıyor, bakalım değişiklik olacak mı son dakikada?
Araçta bir sorun olabilir! Son 20 saniye!
Leclerc 2. sektörde beş saniyeye yakın zaman kaybetti.
Ferrari pilotunda Leclerc'i ekrandan takip eden tanıdık bir isim var: Felipe Massa!
Leclerc en hızlı ilk sektörle geliyor.
Ocon 11. sıraya yükseldi.
İki şampiyonluk adayı son birkaç dakikadır sıkı bir düellonun içindeler.
2. sırada kaldı Hollandalı pilot.
1.58.308 ile Verstappen derecesini geliştirdi ancak yeterli değil!
Verstappen ise en iyi ilk sektörle geliyor!
1.57.782! Leclerc derecesini geliştiriyor.
Hamilton 6. sıraya yükseliyor.
Bu arada Verstappen-Leclerc farkı son turların ardından sadece 0.020 saniye!
Sıralama turları böyle geçerse çok eğleneceğiz.
Biz bu sıralamayı yazarken dahi üç değişiklik oldu, Schumacher 9. sırada, Perez 3. sırada.
Son 3 dakika. Tur zamanları gelişmeye devam ediyor. Sıralama:

LEC VER
SAI ALO
PER GAS
STR MAG
OCO RUS
NOR VET
MSC TSU
ALB RIC
BOT ZHO
HAM LAT
Tsunoda bir Mercedes tarafından engellenmiş -muhtemelen Hamilton- ve epey sinirlenmiş.
Alonso 4. sıraya yükseliyor.
Hamilton'ın ilk turu 2.05.678. 19. sırada İngiliz pilot.
Hamilton ilk turunda epey yavaş kalacak gibi.
Russell hariç herkeste geçiş lastikleri var. Russell 16. sırada.
Pist hızlandıkça sıralama değişiyor.
Stroll takım arkadaşını geçerek 8. sıraya yükseliyor.
Ocon 2.02.043 ile 6. sırada.
Vettel 7. sıraya yükseliyor.
Herkesin pistte olduğunu belirtelim.
Şu anda ilk turunda 7 kez dünya şampiyonu.
Zaman turu atmayan tek isim kaldı: Hamilton.
1.58.899! Verstappen-Leclerc düellosu devam ediyor, bu kez lider Leclerc!
Az önce kısa süreliğine sarı bayraklar sallanmıştı, sebebi Alex Albon.
Derken Perez 3. sıraya yükseliyor.
Sıralama:

VER LEC
GAS ALO
SAI NOR
PER RIC
STR OCO
VET ZHO
ALB RUS
BOT TSU
MAG MSC
LAT HAM
Ocon 10. sıraya yükseliyor.
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