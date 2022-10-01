Formula 1 Haberler
Canlı anlatım: Singapur GP 3. antrenman seansı
2022 Singapur GP 3. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
İlk yarım saati bekleyiş, son yarım saati ise heyecan dolu geçen seansın anlatımına bizler de yavaş yavaş nokta koyuyoruz.
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. 16.00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. 16.00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Sarı bayraklardan ötürü turlar gelişmeyecek, dolayısıyla seans Charles Leclerc'in liderliğinde tamamlanıyor!
Son 3 dakika. Tur zamanları gelişmeye devam ediyor. Sıralama:
LEC VER
SAI ALO
PER GAS
STR MAG
OCO RUS
NOR VET
MSC TSU
ALB RIC
BOT ZHO
HAM LAT
LEC VER
SAI ALO
PER GAS
STR MAG
OCO RUS
NOR VET
MSC TSU
ALB RIC
BOT ZHO
HAM LAT
Çok Okunanlar
1
26 Eyl 2022
10 Eyl 2022
7 Eyl 2022
3 Eyl 2022