Canlı anlatım: Singapur GP 3. antrenman seansı

14:03 İlk yarım saati bekleyiş, son yarım saati ise heyecan dolu geçen seansın anlatımına bizler de yavaş yavaş nokta koyuyoruz.



Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. 16.00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!