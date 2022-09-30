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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Singapur GP 2. antrenman seansı

2022 Singapur GP 2. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.

Canlı anlatım: Singapur GP 2. antrenman seansı

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Bizler de anlatımımızı burada noktalıyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın 3. antrenman ve sıralama seanslarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar gride doğru ilerliyorlar, start antrenmanlarının ardından bir boş tur atacaklar ve "geceyi" kapatacaklar.
 
Tam sıralama:

SAI LEC
RUS VER
HAM OCO
BOT ALO
PER STR
NOR VET
MAG GAS
ZHO ALB
TSU RIC
MSC LAT
Geride kalanların en iyisi 6. sıradaki Ocon. Bottas 7, Alonso 8. sırada.
Russell 3, Hamilton 5. Son dakikalarda güzel bir tur atan Verstappen 4. sırada.
Leclerc'in ikinciliğiyle birlikte Ferrari seansı 1-2 tamamlıyor.
Böylece sıralama değişmiyor ve Carlos Sainz ikinci antrenman seansını zirvede tamamlıyor!
Leclerc zaman turunda ancak ilk iki sektör itibariyle kendi turundan hızlı değil, hatta epey geride.
Seansın en çalışkan ismi 24 turla Bottas.
Damalı bayrak sallanıyor.
Verstappen 4. sıraya yükseliyor!
Son 2 dakika.
Norris kısa bir pit ziyareti gerçekleştiriyor ve yumuşak hamurla piste dönüyor.
Son 4 dakika. Norris ve Tsunoda hariç herkes pistte, Verstappen de yumuşak hamurla dönmüş vaziyette!
Leclerc yumuşak hamurla ilk turunda orta hamurdaki ilk turundan daha kötü bir derece elde ediyor!
LEC, HAM, ALO, VET, ZHO, RIC ve LAT yumuşak,

SAI, RUS, OCO, BOT, STR, MAG, GAS, ALB orta, 

NOR ve MSC sert hamura pistteler.
Son 9 dakikanın içindeyiz. PER, NOR, VER, TSU ve RIC pitte, kalan 15 isim farklı lastik tercihleriyle pistte.
Hamilton'ın ilk virajı kaçırdığını görüyoruz.
Leclerc yumuşak hamurla piste dönüyor.
Verstappen garajda, aracındaki sıkıntılar devam ediyor. Sadece bir iyi zaman turu atabildi şampiyona lideri.
Gasly'nin aracında çalışmalar sürüyor, ufak yangın ne kadar etkileyecek göreceğiz.
Seans yaklaşık 15 dakikadır hareketsiz geçiyor, birçok isim yarış temposundaki turlara odaklanıyor. Pist de bu dakikalarda hafiften hareketlenmekte.
Sıralama:

SAI LEC
RUS HAM
OCO BOT
ALO PER
STR NOR
VET MAG
GAS ZHO
VER ALB
TSU RIC
MSC LAT
LEC, BOT, PER, ZHO, MSC ve LAT hariç herkes pitte.
Gasly'nin pite döndüğünü ancak araç krikodayken acele ederek araçtan atladığını görüyoruz. Araçta yangın çıkmış!
 
Son 20 dakika.
Norris 9. sıraya yükseliyor.
BOT, MAG, ZHO, VER, ALB, TSU, RIC ve MSC pitteler.
1.43.182 ile Hamilton 3. sırada.
Russell 2. sırayı Ocon'dan alıyor.
Leclerc orta hamurla üçüncü sırada, iyi bir tur geldi. Ocon ise ikinciliğe yükseldi.
Bottas pitte, Sainz pistte.
MAG ve MSC ise pitteler.
Perez yeniden pistte.
3. sektörde kısa süreliğine sarı bayraklar sallandı.
SAI pite dönüyor.
Son 25 dakika. Sıralama şu şekilde:

SAI BOT
OCO HAM
RUS STR
ALO VET
MAG GAS
HO VER
PER ALB
TSU MSC
NOR LAT
RIC 

LEC henüz zaman turu atmadı.
Perez de pite dönüyor.
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