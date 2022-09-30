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Canlı anlatım: Singapur GP 2. antrenman seansı
2022 Singapur GP 2. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Bizler de anlatımımızı burada noktalıyoruz.
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın 3. antrenman ve sıralama seanslarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın 3. antrenman ve sıralama seanslarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar gride doğru ilerliyorlar, start antrenmanlarının ardından bir boş tur atacaklar ve "geceyi" kapatacaklar.
Leclerc zaman turunda ancak ilk iki sektör itibariyle kendi turundan hızlı değil, hatta epey geride.
Son 4 dakika. Norris ve Tsunoda hariç herkes pistte, Verstappen de yumuşak hamurla dönmüş vaziyette!
LEC, HAM, ALO, VET, ZHO, RIC ve LAT yumuşak,
SAI, RUS, OCO, BOT, STR, MAG, GAS, ALB orta,
NOR ve MSC sert hamura pistteler.
SAI, RUS, OCO, BOT, STR, MAG, GAS, ALB orta,
NOR ve MSC sert hamura pistteler.
Son 9 dakikanın içindeyiz. PER, NOR, VER, TSU ve RIC pitte, kalan 15 isim farklı lastik tercihleriyle pistte.
Verstappen garajda, aracındaki sıkıntılar devam ediyor. Sadece bir iyi zaman turu atabildi şampiyona lideri.
Seans yaklaşık 15 dakikadır hareketsiz geçiyor, birçok isim yarış temposundaki turlara odaklanıyor. Pist de bu dakikalarda hafiften hareketlenmekte.
Gasly'nin pite döndüğünü ancak araç krikodayken acele ederek araçtan atladığını görüyoruz. Araçta yangın çıkmış!
Son 25 dakika. Sıralama şu şekilde:
SAI BOT
OCO HAM
RUS STR
ALO VET
MAG GAS
HO VER
PER ALB
TSU MSC
NOR LAT
RIC
LEC henüz zaman turu atmadı.
SAI BOT
OCO HAM
RUS STR
ALO VET
MAG GAS
HO VER
PER ALB
TSU MSC
NOR LAT
RIC
LEC henüz zaman turu atmadı.
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