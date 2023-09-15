Canlı anlatım: Singapur GP 2. antrenman seansı
2023 Singapur GP'si öncesi 2. antrenman seansında yaşananları canlı aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.
SAI LEC
RUS ALO
HAM NOR
PER VER
MAG BOT
HUL LAW
OCO STR
PIA TSU
ZHO GAS
SAR ALB
Bir güç ünitesi arızasından söz ediliyor.
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