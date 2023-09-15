Prime'a abone ol
Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Singapur GP 2. antrenman seansı

2023 Singapur GP'si öncesi 2. antrenman seansında yaşananları canlı aktarıyoruz.

Kemal Şengül
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Seans sona ererken bizler de anlatımımızı noktalıyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.
SIRALAMA:

SAI LEC
RUS ALO
HAM NOR
PER VER
MAG BOT
HUL LAW
OCO STR
PIA TSU
ZHO GAS
SAR ALB
Damalı bayrak sallanıyor, seans bir kez daha Ferrari 1-2'si ile bitiyor.
Red Bull kapalı kutu konumunda :)
Ferrari ise tek turda çok iyi bir kez daha.
Yarış temposunda Aston Martin epey iyi görünüyor, ancak tek turda biraz daha çaba sarf etmeliler.
Son bir dakika.
Son üç dakika.
Yarış temposunda turlar devam ediyor.
Bizleri gerçekten zevkli bir sıralama seansı bekliyor :)
Son 10 dakika. Anlık sıralama:

SAI LEC
RUS ALO
HAM NOR
PER VER
MAG BOT
HUL LAW
OCO STR
PIA TSU
ZHO GAS
SAR ALB
PER, GAS ve sorun yaşayan ALB dışı herkes pistte, tur zamanları da 1.36-1.38 seviyelerine geriledi.
Pilotlar yavaş yavaş piste dönüyor, şu an 10 isim pistte, 10 isim pitte.
Perez yumuşak hamurla attığı hızlı turun ardından yedinci şu an.
SAI piste dönüyor, PER de pistte.
Pistte sadece üç araç var.
Son 20 dakika.
Zaten birçok isim lastik ve ayar değişiklikleri için pistte.
Büyük ihtimalle son zaman turlarını izliyoruz, sonrasında yarış temposuna odaklanılacak yavaş yavaş.
Russell 1.22.355 ile üçüncülüğü aldı!
Anlık sıralama:

SAI LEC
ALO HAM
NOR RUS
VER MAG
BOT HUL
LAW OCO
STR PIA
TSU GAS
PER ZHO
SAR ALB
Alonso üçüncülüğü alıyor.
Birkaç saniye sonra herkes yumuşak hamurla en az bir tur atmış olacak.
Perez ise ancak 16. sırada.
HAM, ALO, RUS kendisinin önünde.
Verstappen turunun ardından tam 0.732 saniye geride altıncı!
Albon uzun süredir pitte ve takımdan gelen açıklama kendisinin bir daha piste çıkamayabileceği yönünde.

Bir güç ünitesi arızasından söz ediliyor.
Red Bull bu hafta sonu diğerlerine nazaran pek de hızlı değil gibi... şimdilik.
Verstappen şimdi yumuşak hamurla hızlı tur denemesinde.
1.32.120 Sainz, 1.32.138 Leclerc! Ferrari pilotları dereceleri geliştiriyor.
Yumuşak hamura geçiş başladı, Ferrari pilotları piste çıktılar ve zaman turlarındalar.
Anlık sıralama:

LEC SAI
TSU ALO
RUS PER
HAM LAW
VER NOR
STR BOT
GAS OCO
HUL SAR
PIA MAG
ZHO ALB
Leclerc de pitte, şu an pist boş.
Birkaç dakika içinde hızlı tur denemeleri göreceğiz, son 20 dakikada da yarış performansına odaklanılması olası.
Şu an sadece Leclerc pistte, birçok isim pite döndü.
1.32.974! Leclerc üç sektörde de mor derecelerle lider!
Leclerc en iyi ilk sektörle geliyor.
Anlık sıralama:

SAI ALO
LEC RUS
PER HAM
LAW VER
TSU NOR
STR BOT
GAS OCO
HUL SAR
PIA MAG
ALB ZHO
11. sırada Lance şu an.
Alonso kısa süre önce Leclerc'i geçerek ikinciliği aldı, Stroll ise duvara epey yakın bir tur attı!
Daha fazla göster

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Çok Okunanlar

Analiz: Singapur GP öncesi takımların yarış tempoları

Analiz: Singapur GP öncesi takımların yarış tempoları

1
Formula 1
Singapur GP

Analiz: Singapur GP öncesi takımların yarış tempoları Analiz: Singapur GP öncesi takımların yarış tempoları

Verstappen yarış için umutsuz: "Galibiyet serimiz bir noktada bitecekti"

Verstappen yarış için umutsuz: "Galibiyet serimiz bir noktada bitecekti"

2
Formula 1
Singapur GP

Verstappen yarış için umutsuz: "Galibiyet serimiz bir noktada bitecekti" Verstappen yarış için umutsuz: "Galibiyet serimiz bir noktada bitecekti"

2023 Singapur GP: Sainz üst üste 2. kez pole'de, Verstappen Q3'e kalamadı!

2023 Singapur GP: Sainz üst üste 2. kez pole'de, Verstappen Q3'e kalamadı!

3
Formula 1
Singapur GP

2023 Singapur GP: Sainz üst üste 2. kez pole'de, Verstappen Q3'e kalamadı! 2023 Singapur GP: Sainz üst üste 2. kez pole'de, Verstappen Q3'e kalamadı!

Horner: "Araç değişikliklere yanıt vermiyor"

Horner: "Araç değişikliklere yanıt vermiyor"

4
Formula 1
Singapur GP

Horner: "Araç değişikliklere yanıt vermiyor" Horner: "Araç değişikliklere yanıt vermiyor"

Verstappen, sıralama incelemelerinden cezasız kurtuldu

Verstappen, sıralama incelemelerinden cezasız kurtuldu

5
Formula 1
Singapur GP

Verstappen, sıralama incelemelerinden cezasız kurtuldu Verstappen, sıralama incelemelerinden cezasız kurtuldu

Son Haberler
Verstappen yarış için umutsuz: "Galibiyet serimiz bir noktada bitecekti"

Verstappen yarış için umutsuz: "Galibiyet serimiz bir noktada bitecekti"

Formula 1
Singapur GP

Verstappen yarış için umutsuz: "Galibiyet serimiz bir noktada bitecekti" Verstappen yarış için umutsuz: "Galibiyet serimiz bir noktada bitecekti"

Norris: "Araçtan daha fazlasını çıkaramazdım"

Norris: "Araçtan daha fazlasını çıkaramazdım"

Formula 1
Singapur GP

Norris: "Araçtan daha fazlasını çıkaramazdım" Norris: "Araçtan daha fazlasını çıkaramazdım"

Analiz: Singapur GP öncesi takımların yarış tempoları

Analiz: Singapur GP öncesi takımların yarış tempoları

Formula 1
Singapur GP

Analiz: Singapur GP öncesi takımların yarış tempoları Analiz: Singapur GP öncesi takımların yarış tempoları

Son Videolar
Singapur GP: Yarış gridi

Singapur GP: Yarış gridi

00:56
Formula 1

Singapur GP: Yarış gridi
MONZA Padok Günlükleri - 2023 İtalya Grand Prix VLOG - İtalya GP Rehberi

MONZA Padok Günlükleri - 2023 İtalya Grand Prix VLOG - İtalya GP Rehberi

31:48
Formula 1

MONZA Padok Günlükleri - 2023 İtalya Grand Prix VLOG - İtalya GP Rehberi
Yağmur vurdu, geçiş rekoru kırıldı, yine de Verstappen kazandı - 2023 Hollanda GP özeti

Yağmur vurdu, geçiş rekoru kırıldı, yine de Verstappen kazandı - 2023 Hollanda GP özeti

15:13
Formula 1

Yağmur vurdu, geçiş rekoru kırıldı, yine de Verstappen kazandı - 2023 Hollanda GP özeti
Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol