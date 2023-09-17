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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Singapur GP

2023 Singapur GP'sinde yaşananları sizlere canlı aktarıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Sainz podyum röportajı için David Coulthard'ın yanına gelirken, biz de anlatımımıza nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu heyecanlı yarışın anlatımında sizlerleydim. Haftaya bir sabah yarışında, Japonya'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
Kendisi bu sezon 12 yarış kazanmasının yanı sıra ikincilikten de geri düşmemişti, bugün ancak beşinci olabildi.
Verstappen'in uzun süredir devam eden podyum serisi de sona eriyor.
2022 Avusturya'dan bu yana ilk galibiyet geldi Ferrari için.
Ferrari uzun süre sonra, yaklaşık 15 ay sonra ilk kez galip!
Liam Lawson, AlphaTauri'ye iki puanı getiriyor, hem de henüz üçüncü yarışında!
NİHAİ SIRALAMA:

SAI NOR
HAM LEC
VER GAS
PIA PER
LAW MAG

ALB ZHO
HUL SAR
ALO

RUS, BOT, OCO, TSU yarış dışı kalan isimler.
Magnussen de son turda puana uzandı Russell'ın kazasıyla.
Lando Norris ikinci, Lewis Hamilton son turda üçüncü sırada!
DRAMATİK YARIŞ ÇOK DRAMATİK BİR ŞEKİLDE SONUÇLANIYOR!
FERRARI SEZONUN İLK ZAFERİNE ULAŞIYOR, RED BULL GALİBİYETE UZANIYOR!
CARLOS SAINZ DAMALI BAYRAĞI İLK SIRADA GÖRÜYOR!
BİTİME YARIM TUR KALA BARİYERLERDE GEORGE RUSSELL!
İNANILMAZ!
GEORGE RUSSELL 2. SEKTÖRDE BARİYERLERDE!
Sainz ve Norris lastiklerini de, pist üstü pozisyonlarını da çok iyi korudular, önlerinde yarım tur var!
Red Bull'un kusursuz serisi sona erecek çok kısa süre sonra! Ferrari mi, McLaren mi, Mercedes mi?
Son tura doğru ilerliyoruz! Sainz farkı açtı biraz, galibiyete çok yakın!
Hamilton radyodan Russell'ın gaza basmasını istedi.
Son 1.5 tura girdik, bakalım neler olacak?
Şu an ortalık durulmuş gibi duruyor, Sainz galibiyet için epey avantajlı.
Perez'in Lawson'ı geçerek dokuzunculuğu aldığını görüyoruz. Lawson ilk puanını onuncu sıraya ulaşarak alacak.
SON İKİ TURA GİRİYORUZ! SAINZ-NORRIS-RUSSELL-HAMILTON ÜÇLÜSÜ TAM GAZ DEVAM EDİYOR!
En arkalarda Bottas yarışa veda etmiş.
VER bu arada beşinciliğe doğru uçarak geliyor, LEC ile 4 saniye fark kapattı!
RUS farkı kapattıktan sonra geçemedi NOR'u, nitekim NOR DRS'den faydalanarak yerini korudu!
Perez arkalarda çaktırmadan 10. sıraya kadar geldi bu arada.
60. TUR, SON ÜÇ TUR!
NOR YERİNİ KORUYOR! SAI BU FIRSATTAN FAYDALANARAK FARKI AÇTI!
RUS ŞU AN NOR'UN HEMEN YANINDA!
Hamilton da artık galibiyet adayı, o da takım arkadaşının hemen dibinde!
Bir DRS trenindeyiz, bu durum RUS'u nasıl etkileyecek göreceğiz.
ŞU AN İLK DÖRT AYNI KADRAJDA! MÜKEMMEL BİR YARIŞ SONUNA GİDİYORUZ!
SAI-NOR farkı 1 saniyenin altına indi! Norris de işin içine girmeye çalışacak!
VER orta grupta GAS'ı geçiyor ve altıncılığı alıyor. Maksimum gelebileceği pozisyon bu gibi.
58. tura gireceğiz az sonra ve Russell için galibiyet ufukta!
RUSSELL ADIM ADIM YAKLAŞIYOR!
NOR-SAI farkının da 1 saniye olduğunu hatırlatalım.
RUS-NOR farkı sadece 1.5 saniye!
56. turdayız ve RUS-NOR farkı 2.8 saniye! Russell galibiyete koşuyor olabilir!
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