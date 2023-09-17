Canlı anlatım: Singapur GP
2023 Singapur GP'sinde yaşananları sizlere canlı aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Ben Altay Gök, bu heyecanlı yarışın anlatımında sizlerleydim. Haftaya bir sabah yarışında, Japonya'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
SAI NOR
HAM LEC
VER GAS
PIA PER
LAW MAG
ALB ZHO
HUL SAR
ALO
RUS, BOT, OCO, TSU yarış dışı kalan isimler.
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