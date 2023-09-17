Canlı anlatım: Singapur GP

16:58 Sainz podyum röportajı için David Coulthard'ın yanına gelirken, biz de anlatımımıza nokta koyuyoruz.



Ben Altay Gök, bu heyecanlı yarışın anlatımında sizlerleydim. Haftaya bir sabah yarışında, Japonya'da görüşmek üzere, hoşça kalın!