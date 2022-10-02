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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Singapur GP

2022 Singapur GP canlı anlatımında sizlerleyiz.

Canlı anlatım: Singapur GP

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Bu uzun gün nihayetinde son bulurken, bizler de anlatımımızı noktalıyoruz. 3 saat 30 dakikadır sizlerleyim, umarım memnun kaldınız :)

Ben Altay Gök, bu yarışın anlatımında Motorsport okuyucularına yardımcı olmaya çalıştım. Haftaya sabah saatlerinde Japonya'da görüşmek üzere, hoşça kalın.
En hızlı tur puanı verilmemiş oldu böylece :)
En hızlı tur ise 1.46.458 ile Russell'a gidiyor.
Perez bir kez daha Meksika bayrağı ile kutluyor galibiyeti!
Stroll sonunda abone olduğu 10. sıranın ötesine gitmeyi başardı!
Güvenlik aracından çok iyi bir şekilde faydalanan Norris 4, Ricciardo 5. sıradalar. Stroll 6, son turda Vettel'i geçen Verstappen 7, Vettel 8, Hamilton 9. sırada. Günün son puanı Gasly'e gidiyor.
Leclerc 2. sırada, Sainz ise 3. sırada.
SERGIO PEREZ DAMALI BAYRAĞA İLK SIRADA ULAŞIYOR VE KARİYERİNİN 4. ZAFERİNİ ELDE EDİYOR!
Ortalarda Verstappen Vettel'i geçiyor ve 7. sıraya yükseliyor. Blokajın ve ekstra pitin ardından iyi yükseldi.
Kariyerinin 4. galibiyetine çok yakın Perez!
Perez Leclerc farkı 7.7 saniye.
Son turdayız artık.
Perez 7 saniyeye çıkarttı farkı!
Zaman sınırı doldu!
Perez 5 saniye ceza alsa dahi galibiyeti koruyacak durumda artık!
Perez Leclerc farkı 6 saniye!
Son dakikaya girilirken sıralama:

PER LEC
SAI NOR
RIC STR
VET VER
HAM GAS
BOT MAG
MSC RUS
Hamilton son 1.30 dakika kala frenajı kaçırıyor ve Verstappen'e geçiliyor, şimdi Vettel'in arkasında Verstappen.
Son 2.30 dakika, Perez farkı 4.5 saniyeye kadar çıkarttı.
1.46.458 ile Russell en hızlı turu elde ediyor!
Perez Leclerc farkı 4 saniye, 5 saniyeye yaklaşıyor fark!
Russell en iyi ilk sektör zamanıyla geliyor.
Son 4 dakika, Vettel-Hamilton-Verstappen treninde kimse birbirini geçemiyor!
Verstappen Hamilton'ın hemen arkasında.
1.48.576 ile Perez 0.002 saniye geliştiriyor tur zamanını. Son 6.30 dakika.
Yarışın bitmesine son 8 dakika.
Verstappen Hamilton'ın DRS mesafesinde.
1.48.578! Perez en hızlı turu yeniliyor!
Russell pitte.
Verstappen Hamilton'ın arkasına kadar geldi hemen!
Perez en iyi ilk sektörle geliyor!
1.48.841 ile en hızlı turu elde etti Perez.
Leclerc'ten bir blokaj geldi az önce.
5 saniyeden fazla kopmaması istendi.
Leclerc'e Perez'in ceza alabileceği söyleniyor.
Leclerc-Perez farkı 2.2 saniyeye kadar çıktı.
Hamilton'a yetişmesine 5 saniye kaldı Verstappen'in, son 12.30 dakika.
Verstappen Gasly'i geçiyor. 9. sıra.
Verstappen şimdi de Gasly'nin arkasında.
Perez'in güvenlik aracı altındaki olayı yarıştan sonra incelenecek.
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