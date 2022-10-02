Canlı anlatım: Singapur GP

18:18 Bu uzun gün nihayetinde son bulurken, bizler de anlatımımızı noktalıyoruz. 3 saat 30 dakikadır sizlerleyim, umarım memnun kaldınız :)



Ben Altay Gök, bu yarışın anlatımında Motorsport okuyucularına yardımcı olmaya çalıştım. Haftaya sabah saatlerinde Japonya'da görüşmek üzere, hoşça kalın.