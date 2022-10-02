Formula 1 Haberler
Canlı anlatım: Singapur GP
2022 Singapur GP canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Bu uzun gün nihayetinde son bulurken, bizler de anlatımımızı noktalıyoruz. 3 saat 30 dakikadır sizlerleyim, umarım memnun kaldınız :)
Ben Altay Gök, bu yarışın anlatımında Motorsport okuyucularına yardımcı olmaya çalıştım. Haftaya sabah saatlerinde Japonya'da görüşmek üzere, hoşça kalın.
Ben Altay Gök, bu yarışın anlatımında Motorsport okuyucularına yardımcı olmaya çalıştım. Haftaya sabah saatlerinde Japonya'da görüşmek üzere, hoşça kalın.
Güvenlik aracından çok iyi bir şekilde faydalanan Norris 4, Ricciardo 5. sıradalar. Stroll 6, son turda Vettel'i geçen Verstappen 7, Vettel 8, Hamilton 9. sırada. Günün son puanı Gasly'e gidiyor.
Ortalarda Verstappen Vettel'i geçiyor ve 7. sıraya yükseliyor. Blokajın ve ekstra pitin ardından iyi yükseldi.
Hamilton son 1.30 dakika kala frenajı kaçırıyor ve Verstappen'e geçiliyor, şimdi Vettel'in arkasında Verstappen.
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