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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Singapur GP 1. antrenman seansı

2023 Singapur GP'si öncesi 1. antrenman seansında yaşananları canlı aktarıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Seans sona ererken bizler de anlatımımıza son noktayı koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Saat 16.00'da ikinci antrenman seansında görüşmek üzere, hoşça kalın.
1. ANTRENMAN SEANSI TAM SIRALAMA:

LEC SAI
VER NOR
HAM RUS
PER ALO
TSU OCO
STR GAS
ALB BOT
MAG LAW
HUL ZHO
PIA SAR
Verstappen üç, Norris dördüncü sırada.
Singapur'da ilk antrenman seansı Charles Leclerc liderliğinde tamamlanıyor, Sainz az farkla takipte.
Damalı bayrak sallanıyor!
Hayır, hızlı bir turla gelmiyor, aracın sağ tarafında aero spreyi var. Kıyaslama turunda gibi.
Norris son turunda yumuşak hamurla geliyor, bir liderlik denemesi görecek miyiz acaba?
İlk antrenman seansını çok büyük ihtimalle Ferrari 1-2'si ile tamamlayacağız, ancak McLaren en güçlü takım gibi göründü.
Son iki dakika.
Evet, büyük ihtimalle öyle.
Kertenkele geri dönmüş olabilir -üçüncü kez.
İkinci sektörde yeniden sarı bayraklar var.
Alfa Romeo sürücüleri hariç herkes turlarını yumuşak hamurla attı.
Son yedi dakika. Anlık sıralama:

LEC SAI
VER NOR
HAM RUS
PER ALO
TSU OCO
GAS STR
BOT MAG
LAW HUL
ALB ZHO
PIA SAR
Alonso yumuşak hamurla sekizinci. Aston Martin yavaş başladı hafta sonuna.
Son on dakika. Sainz 1.33.428 ile ikinciliği aldı, şu an Ferrari 1-2!
Davetsiz misafirimiz pisti terk etti, pist temiz.
Evet, dokuzuncu virajda kertenkele görüntülenmiş durumda :)
Bir godzilla saldırısı daha mı acaba?
İkinci sektörde yeniden sarı bayraklar var.
Aston Martin şu an son iki sırada ancak henüz yumuşak hamurlarla turlamadılar.
Son 15 dakika.
Verstappen ise onun 0.126 saniye gerisinde ikinci.
1.33.350 ile Leclerc lider!
Son 20 dakikadayız. Norris bu hafta güncellenmiş McLaren ile pistte ve epey iyi bir performans sergiliyor.
Sıralama:

NOR SAI
RUS HAM
GAS MAG
LEC OCO
PER LAW
BOT PIA
PER TSU
ZHO ALO
STR ALB
HUL SAR
Verstappen şu an ancak 13. sırada, o da yumuşak hamurla ısınma turunda şu an.
1.33.522! Norris farklı lider!
1.33.944 ile lider şu an Sainz!
Norris ilk iki sektörde çok hızlı!
Norris ve Hamilton da yumuşak hamurla zaman turlarındalar.
Sainz şimdi yumuşak hamurla bir zaman turuna başladı.
Godzilla pisti terk etti, yeşil bayraklar sallanıyor.
Bir diğer Singapur klasiği :)
SARI BAYRAKLARIN SEBEBİ PİSTTEKİ BİR KERTENKELE!
Sarı bayrakların sebebini halen göremedik.
İkinci sektörde sarı bayraklar var.
Magnussen de yumuşak hamurla dördüncü. Dereceler gelişecek.
1.34.980 ile ikinci sırada Gasly yumuşak hamurla.
Ocon da dördüncülüğü almıştı.
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