Canlı anlatım: Singapur GP 1. antrenman seansı
2023 Singapur GP'si öncesi 1. antrenman seansında yaşananları canlı aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Saat 16.00'da ikinci antrenman seansında görüşmek üzere, hoşça kalın.
LEC SAI
VER NOR
HAM RUS
PER ALO
TSU OCO
STR GAS
ALB BOT
MAG LAW
HUL ZHO
PIA SAR
LEC SAI
VER NOR
HAM RUS
PER ALO
TSU OCO
GAS STR
BOT MAG
LAW HUL
ALB ZHO
PIA SAR
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