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Canlı anlatım: Singapur GP 1. antrenman seansı
2022 Singapur GP 1. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Bizler de anlatımımıza yavaş yavaş nokta koyuyoruz.
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. 16.00'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. 16.00'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar start antrenmanları için gride diziliyorlar, bir boş turun ardından pite dönecek ve ışıkların altında gerçekleşecek 2. antrenman seansına hazırlanacaklar.
Geride kalanların en iyisi Ocon. Seansa erken veda eden Stroll buna rağmen 8, Gasly 9, son 15 dakika piste çıkamayan Alonso ise 10. sırada.
Son dakikalarda derecesini geliştirebilen yok, böylece Lewis Hamilton, güçlü olmayı bekledikleri Singapur'da hafta sonunu ilk sırada açıyor!
Verstappen'in son sektörün girişinde frenajı kaçırdığını görüyoruz, ancak bariyere değmeden geri dönüyor piste.
Lastik durumları:
LEC, RUS, SAI, OCO, GAS, MAG, TSU, HAM ve LAT yumuşak,
VER, VET, RIC, ZHO, MSC ve NOR orta,
BOT ise sert hamurda.
LEC, RUS, SAI, OCO, GAS, MAG, TSU, HAM ve LAT yumuşak,
VER, VET, RIC, ZHO, MSC ve NOR orta,
BOT ise sert hamurda.
Son 8 dakikaya girilirken sıralama:
VER LEC
PER SAI
OCO STR
ALO VET
GAS RIC
BOT RUS
MAG TSU
ALB ZHO
MSC HAM
NOR LAT
VER LEC
PER SAI
OCO STR
ALO VET
GAS RIC
BOT RUS
MAG TSU
ALB ZHO
MSC HAM
NOR LAT
Son 10 dakika, 17 pilot pistte.
Leclerc en hızlı ikinci sektör zamanıyla geliyor, yumuşak hamur mevcut kendisinde.
Leclerc en hızlı ikinci sektör zamanıyla geliyor, yumuşak hamur mevcut kendisinde.
Sainz son virajda dışarı taşıyor ancak duvara çarpmaktan yine kıl payı kurtuluyor! Zaman turunun sonundaydı, 3. sıraya yükseldi bu turuyla yine de.
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