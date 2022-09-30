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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Singapur GP 1. antrenman seansı

2022 Singapur GP 1. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz

Canlı anlatım: Singapur GP 1. antrenman seansı

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Bizler de anlatımımıza yavaş yavaş nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. 16.00'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar start antrenmanları için gride diziliyorlar, bir boş turun ardından pite dönecek ve ışıkların altında gerçekleşecek 2. antrenman seansına hazırlanacaklar.
 
Ameliyattan dönen Albon ise 16.
McLaren pilotları yumuşak hamurlarda iyi görünmediler. Ricciardo 12, Norris 19. sırada.
Geride kalanların en iyisi Ocon. Seansa erken veda eden Stroll buna rağmen 8, Gasly 9, son 15 dakika piste çıkamayan Alonso ise 10. sırada.
VER 2, LEC 3. İlk üç sırada üç takım var.

PER, RUS ve SAI ilk altıyı tamamlıyor.
Son dakikalarda derecesini geliştirebilen yok, böylece Lewis Hamilton, güçlü olmayı bekledikleri Singapur'da hafta sonunu ilk sırada açıyor!
Ancak o da yavaşlamış gibi, seans böyle bitebilir. Zhou ise zaman turunda
Damalı bayrak sallanıyor, derecesini geliştirerek gelen bir Lewis Hamilton var!
BOT ve LAT pitteler.
Gasly 9. sıraya yükselmiş durumda.
Son 2 dakika.
Verstappen'in son sektörün girişinde frenajı kaçırdığını görüyoruz, ancak bariyere değmeden geri dönüyor piste.
3. sektörde kısa süreliğine sarı bayraklar sallandı.
1.43.033! Lewis Hamilton, son sektörde en hızlı zamanı elde ediyor ve liderliğe yükseliyor!
Albon yumuşak hamurla piste dönüyor.
Seansın son dakikalarına doğru Singapur'da hava da kararmaya başladı. Işıklar yavaş yavaş yanıyor.
Perez son sektörde vites kutusu problemi yaşayarak pite dönüyor!
Lastik durumları:

LEC, RUS, SAI, OCO, GAS, MAG, TSU, HAM ve LAT yumuşak,

VER, VET, RIC, ZHO, MSC ve NOR orta,

BOT ise sert hamurda.
Son 8 dakikaya girilirken sıralama:

VER LEC
PER SAI
OCO STR
ALO VET
GAS RIC
BOT RUS
MAG TSU
ALB ZHO
MSC HAM
NOR LAT
1.43.435 ile ikinci sırada Leclerc.
Son 10 dakika, 17 pilot pistte.

Leclerc en hızlı ikinci sektör zamanıyla geliyor, yumuşak hamur mevcut kendisinde.
Zhou da 18 tur atmış, gözümüzden kaçtı :)
Günün en çalışkan ismi 18 tur ile Tsunoda. Sonrasında 17 tur ile Sainz ve Bottas geliyor.
Albon da pite dönüyor.
Stroll seansa veda etti, Alonso ise sorun yaşıyor.
Stroll ve Alonso hariç herkes pistte an itibariyle.
Sainz ciddi bir arkadan kayma daha yaşamış.
Sainz son virajda dışarı taşıyor ancak duvara çarpmaktan yine kıl payı kurtuluyor! Zaman turunun sonundaydı, 3. sıraya yükseldi bu turuyla yine de.
Ricciardo da orta hamurla pistte.
PER de pistte. Perez'de orta, Bottas'ta sert hamur var.
BOT, ALB ve GAS pistte.
Zhou orta hamurda, kalan dört isimde yumuşak hamur mevcut.
TSU, ZHO, HAM ve LAT da pistte.

Alonso'nun vites kutusunda yağ sızıntısı var.

 
Derken Sainz açılışı yapıyor.
Seans yeniden başlıyor ancak piste çıkan kimse yok henüz.
Seans 1 dakika içinde yeniden başlayacak.
Stroll'ün aracı kolayca pistten çekiliyor, seans 2-3 dakika içinde yeniden başlayabilir.
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