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Formula 1

Canlı anlatım: Sakhir GP

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Ekleyen: Efe Kahya

Özet
Durum: Canlı
12:31 Bottas takım radyosu: "Hedefimizin 9 tur üzerindeyiz." Bu mesaj, Mercedes'in pit duvarını 9 tur geç açacağı anlamına geliyor olabilir.
12:30 Albon takım radyosu: "Düzlüklerde çok yavaşım."
12:29 Russell takım radyosu: "Tam gaz gitmem gerektiği zaman bana haber verin." Russell ile Bottas arasındaki fark 2 saniye.
12:28 Sainz üçüncü sırada yarışı götürüyor ve arkasında Ricciardo, Kvyat, Stroll ve Gasly var.
12:27 Sainz takım radyosu: "Enerji akışında yanlış bir şeyler var."
12:27 Perez de Vettel'i geçiyor.
12:27 Albon dördüncü virajda Vettel'i geçiyor. Taylandlı pilot 10. sıraya çıktı.
12:26 Russell, 11. turun ardından Bottas ile 2 saniyelik bir fark açtı. İngiliz pilot uçuyor.
12:25 Russell'dan yeni en hızlı tur zamanı: 58.059
12:25
 
12:24 Albon şimdi Vettel'e atak yapıyor, ancak geç frenleme ile beraber tecrübeli pilot önde kaldı.
12:24 Verstappen, Leclerc ve Perez arasındaki olay yarışın ardından inceleme altına alınacak.
12:23 Norris ilk virajda Vettel'i geçiyor. İngiliz pilot yarışa inanılmaz bir şekilde başladı.
12:23 58.160 ile yarışın en hızlı turu Russell'dan geliyor.
12:23 Bu sırada Russell arayı açtı.
12:23 Sainz ilk virajda Bottas'a atak yaptı ve geçti ancak sonrasında pist dışına çıktı bu sebeple yeniden üçüncülüğe geriledi.
12:22 Russell son virajı döndü ve yarış başlıyor.
12:21 Güvenlik aracı içeri geliyor. Tempoyu belirleyen isim Russell olacak.
12:20 Verstappen takım radyosu: "Hay s**eyim yapacak bir şeyim yoktu. ***** ******"
12:20

Şu anda ilk 10 sıralaması şu şekilde:

Russell
Bottas
Sainz
Ricciardo
Kvyat
Stroll
Gasly
Ocon
Vettel
Norris
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