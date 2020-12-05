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Formula 1

Canlı anlatım: Sakhir GP sıralama turları

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Ekleyen: Efe Kahya

Özet
Durum: Canlı
12:13 Aitken'dan ise 55.113'lük inanılmaz bir tur geldi. Koreli-İngiliz pilot 15. sırada kendine yer buldu.
12:12 Sainz yumuşak lastikler ile turunu tamamladı ve 54.450 ile dördüncü sıraya çıktı.
12:11 Şu anda iki AlphaTauri ve iki Mercedes'te orta hamur var, Sainz ise sert lastikte. Onun dışında herkes yumuşak lastik ile turluyor.
12:10 54.037 ile Verstappen ilk sırayı alıyor, Albon ise 54.664 ile beşinci sırada.
12:09 Albon turuna başladı. Taylandlı pilotta yumuşak lastik var.
12:09 Norris'in 54.870'lik zamanı pist ihlali sebebiyle siliniyor.
12:08 Bu arada Mercedes'lerde orta hamur var, altını çizmek lazım.
12:08 Perez 54.267 ile ilk sırayı alıyor.
12:08 Russell ise 54.777 ile üçüncü sırada.
12:07 Bottas turunu tamamladı ve 54.607 ile ilk sırayı ele geçiriyor.
12:07 Derken Leclerc 54.917 ile ilk sırayı aldı.
12:07 Gasly son virajda pist dışında çıktı ancak 55.311 ile ilk sırayı alıyor.
12:06 Sainz da pite geliyor.
12:06 İki Red Bull, iki Haas, Aitken ve Ricciardo dışında herkes pistte.
12:05 Raikkonen ise 55.492 ile üçüncü sıraya yerleşti.
12:05 Sainz turunu tamamladı ve 55.334 ile ilk sıraya çıktı.
12:04 Sainz turuna başladı. İspanyol pilotta sert lastik var.
12:04 Sainz da piste çıktı.
12:03 Aitken ise 55.580 yaparken, Latifi'den 55.608 geliyor.
12:03 Magnussen'den 55.464 geldi, Fittipaldi ise 55.884 yapıyor.
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