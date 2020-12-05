09:13 AWS bu hafta sonu yeni bir sezon performansı puanlama sistemini denemekte. Bu puanlara göre Sainz'ın 10 puan üzerinden performansı şu şekilde:

Sıralama - 8.2

Startlar - 8.4

İlk tur - 7.0

Yarış temposu - 7.6

Lastikler - 8.3

Pit stoplar - 7.8

Geçişler - 7.6