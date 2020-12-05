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Formula 1

Canlı anlatım: Sakhir GP 3. antrenman seansı

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Ekleyen: Efe Kahya

Özet
Durum: Canlı
09:16 Magnussen de piste çıkıyor.
09:15 Norris piste çıkıyor.
09:13 AWS bu hafta sonu yeni bir sezon performansı puanlama sistemini denemekte. Bu puanlara göre Sainz'ın 10 puan üzerinden performansı şu şekilde:
Sıralama - 8.2
Startlar - 8.4
İlk tur - 7.0
Yarış temposu - 7.6
Lastikler - 8.3
Pit stoplar - 7.8
Geçişler - 7.6
09:12 Fittipaldi de pite geliyor. Pistte kimse yok.
09:10 Fittipaldi takım radyosu: "Lastiklerimi yaktım şu anda biraz titreşim var."
09:10 Fittipaldi'den ilk virajda bir blokaj geliyor.
09:07 Fittipaldi turunu geliştiriyor ve 56.249'u yakalıyor. Pistte olan tek isim hâlâ Fittipaldi.
09:04 Fittipaldi takım radyosu: "Denge nasıl"
"Gayet iyi, biraz hıza alışmam gerekti ama denge gayet iyi."
09:03 Seansın ilk turunu Fittipaldi tamamlıyor ve Brezilyalı pilottan 56.499 geliyor. Haas sürücüsü piste yumuşak lastikle çıktı.
09:01 Fittipaldi daha önceki seanslarda da olduğu gibi piste çıkan ilk isim oluyor.
09:00 Seansımız başlıyor!
09:00 Şu anda Sakhir'deki hava sıcaklığı 25.1 derece, pist sıcaklığı ise 29.9 derece. Rüzgar 5 km hızında esiyor, nem oranı ise %65.1
08:59 Motorsport.com'a Sakhir GP'sinin üçüncü antrenman seansının canlı anlatımına hoşgeldiniz!
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