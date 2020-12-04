Canlı anlatım: Sakhir GP 2. antrenman seansı
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Ekleyen: Efe Kahya
Özet
Durum: Canlı
13:18 Verstappen turuna başladı.
13:17 Russell turunu tamamladı ve 54.713 ile en hızlı tur zamanını yakaladı.
13:17 Valtteri Bottas'ın en hızlı tur zamanı, sekizinci virajda dışarı taştığı için silindi.
13:17 Russell turuna başladı, ilk virajda biraz apeksi kaçırdı.
13:16 Bottas ikinci sektörde mor sektör zamanı ile geldi ve 54.506 yaparak ilk sırayı ele geçirdi.
13:15 Bottas yumuşak lastikle turuna başladı.
13:15 Vettel takım radyosu: "Tur atmak çok zor."
13:15 Sainz turunu tamamlıyor ve 55.258 ile sekizinci sıraya yükseliyor.
13:13 Ocon ilk sektörde mor sektör zamanını yakaladı ve 54.940 ile ikinci sıraya çıkıyor.
13:13 İşte Vettel'in yarım spini:
13:12 Ocon zaman turuna başladı.
13:12 Fittipaldi turunu tamamladı ve 56.110 ile 17. sıraya çıkıyor.
13:11 Kvyat'tan 55.090 geldi ve Rus pilot üçüncü sırada. Honda motorlu araçlar bu hafta sonu çok hızlı olacaklar gibi duruyor.
13:11 Ricciardo turunu tamamlıyor ve 55.124 ile dördüncü sıraya çıkıyor.
13:10 Bu sırada Stroll 55.104 ile üçüncü sırayı almış.
13:10 Latifi turunu tamamladı ve 56.233 ile 17. sıraya çıktı.
13:10 Alman pilot beşinci virajın çıkışında pist dışına çıkıyor ve kontrolü kaybederek yarım spin atıyor. Magnussen ise hemen önünde spin atan Vettel'den çok iyi bir şekilde kaçıyor ve kaza yapmayı önlüyor.
13:09 Pist temiz.
13:08 Vettel'den bir spin daha geliyor
13:08 Vettel turuna başladı.
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