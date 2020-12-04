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Formula 1

Canlı anlatım: Sakhir GP 1. antrenman seansı

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Ekleyen: Efe Kahya

Özet
Durum: Canlı
08:46 Bay Cumartesi, W11 ile ilk turunu atmak için piste çıkıyor.
08:45
 
08:41 Ocon piste çıkıyor.
08:41 Norris turunu tamamladı ve 0.57.083 ile ikinci sıraya yerleşti.
08:40 Norris turuna başlıyor. İngiliz pilot sert lastikle pistte.
08:39 Pistte olan isimler Sainz, Norris ve Kvyat
08:39 Seansın ilk resmi zaman turu Sainz'dan geldi: 0.56.631
08:38 Sainz takım radyosu (dördüncü virajda olduğu sırada): "Burada sola dönmem gerekiyor değil mi?"
"Evet Carlos, sonrasında da girintili çıkıntılı bir bölüm olacak."
08:36 Şu anda pist temiz. Bir deneme yapılmış olabilir.
08:36 Sanal güvenlik aracı pistte.
08:36 Aitken da turunu tamamlamadan garaja geri döndü. Şu anda pistte olan tek isim McLaren pilotu Carlos Sainz.
08:35 Aitken seansın ilk zaman turuna başlıyor, bunun yanında Stroll'ün arka kanadında flo-viz gördük. Racing Point ekstra veri toplamak istiyor.
08:33 Aitken ve Perez de pistte.
08:33 Bu hafta sonunun baskı altında olan isimlerinden biri Valtteri Bottas da piste çıkıyor.
08:33 İki Renault, Raikkonen, Magnussen, Gasly ve Stroll de bu isimlere katıldı; Norris ve Fittipaldi açılış turlarının ardından garaja geri döndüler.
08:31 Giovinazzi, Norris, Fittipaldi, Kvyat ve Latifi piste çıktılar.
08:30 Seansımız başlıyor!
08:28 Bahreyn'de ilk seans öncesinde hava sıcaklığı 26 derece, pist sıcaklığı ise 30 derece. Nem oranı %56, rüzgar ise kuzey yönünde 7.2 km hızla esmekte.
08:27 Padokta olan bir diğer değişiklik ise Haas'ta. Bahreyn GP'sinin ilk turunda korkutucu bir kaza yaşayan Romain Grosjean'ın yerine bu hafta sonu, Haas yedek sürücüsü olarak görev alan Pietro Fittipaldi yarışacak.
08:26
 
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