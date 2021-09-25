Canlı anlatım: Rusya GP Sıralama Turları
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Ekleyen: Cem Özel
Özet
Durum: Canlı
08:58 Hamilton şu an piste çıkıyor!
08:58 Hamilton'da süspansiyon hasarı olabilir!!
08:57 Hamilton'ın aracını kenara çekiyor Mercedes ve Bottas'ı pite alıyor
08:57 Hamilton pit girişinde duvara çarpıyor ve ön kanadına hasar veriyor!!
08:56 Mercedes'ler henüz pite gelmedi
08:56 Sürücüler yumuşak lastiklere geçiyorlar
08:54 Russell kuru zemin lastiklerine geçen ilk isim oluyor!
08:53 İlk turların ardından sıralama:
HAM
NOR
BOT
ALO
STR
OCO
RIC
SAI
PER
RUS
HAM
NOR
BOT
ALO
STR
OCO
RIC
SAI
PER
RUS
08:52 Russell telsizden "Kuru zemin lastiklerini hazırlayın" diyor
08:52 Hamilton 1:44.050 ile ilk sırada
08:51 İlk dereceler gelmeye başlıyor
08:51
08:50 Sürücüler yine yeşil logolu geçiş lastiğiyle pistteler
08:49 Son bölüme başlıyoruz!
08:49
08:49 Vettel ve Gasly, elenmelerinin ardından oldukça sinirliler
08:45
08:44 Pist oldukça kurumaya başladı. Bakalım son bölümde kuru zemin lastiği kullanan isimler görecek miyiz.
08:42 Seansın lideri Hamilton olurken, Bottas 0.177sn geride ikinci, Alonso 0.385sn geride üçüncü oluyor
08:42 Elenen isimler:
Vettel
Gasly
Tsunoda
Latifi
Leclerc
Vettel
Gasly
Tsunoda
Latifi
Leclerc
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