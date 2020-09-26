Canlı Anlatım: Rusya GP 3. antrenman seansı
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Ekleyen: Cem Özel, Kemal Şengül
Özet
Durum: Canlı
05:22 Ricciardo, Norris, Giovinazzi ve Red Bull sürücüleri dışında tüm sürücüler pistte
05:21 Pist şu an oldukça kalabalık durumda
05:18 Bottas, yol tutuşun çok düşük olduğunu belirtiyor
05:18 Bottas'tan yumuşak lastikle 1:35.183 geliyor
05:15 Ricciardo orta hamurla kaydettiği 1:35.672 ile ilk sırada
05:15 Bu hafta sonu Renault'nun yedek sürücüsü Sirotkin ve Mercedes yedek sürücüsü Vandoorne da takımlarının garajlarında yer alıyorlar
05:14 Bottas 7. virajda dışarı taştıktan sonra turunu iptal ediyor
05:11 Haas'lar, Bottas ve Ricciardo pistte
05:10
05:10
05:08 İlk tur zamanı 1:36.423 ile Norris'ten geliyor
05:06
05:06 Sainz da pistte
05:04 Piste çıkan ilk isim Norris oluyor
05:02 Ve seansa başlıyoruz
04:58 Şu an Sochi'de hava sıcaklığı 26, pist sıcaklığı 38 derece
04:58 Dünkü seanslarda Mercedes'in üstünlüğü vardı
04:56 Rusya GP öncesi 3. antrenman seansında beraberiz
04:56 Herkese merhaba!
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