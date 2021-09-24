Canlı anlatım: Rusya GP 2. antrenman seansı
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Ekleyen: Cem Özel
Özet
Durum: Canlı
08:31
08:30 Leclerc spin atıyor ve bariyerlere çarpmaktan son anda kurtuluyor!
08:27 Ricciardo sonunda piste çıkıp ilk turunu attı ve 18. sırada
08:24 Norris de 0.5sn geride 3. sıraya yükseliyor
08:24 Hamilton 0.044sn geride ikinci sırada
08:22 Son 40 dakikaya girilirken sıralama:
BOT
VER
ALO
VET
LEC
OCO
GIO
GAS
HAM
PER
RAI
SAI
NOR
MSC
RUS
LAT
MAZ
TSU
STR
RIC
BOT
VER
ALO
VET
LEC
OCO
GIO
GAS
HAM
PER
RAI
SAI
NOR
MSC
RUS
LAT
MAZ
TSU
STR
RIC
08:21 Verstappen de yumuşak hamurla 1sn geride ikinci
08:21 Bottas'tan yumuşak hamurla 1:33.593 geliyor
08:20
08:20
08:17 Hamilton pite biraz fazla hızlı geliyor ve mekanikerin düşmesine sebep oluyor
08:16 Alonso'da da yumuşak hamur var
08:16 Hemen sonrasında Alonso 1:34.762 ile ilk sıraya yükseliyor!
08:16 Ocon yumuşak hamurla 0.1sn geride ikinci sırada
08:15
08:14 Sainz, Leclerc'ten aldığı hava koridorunun da yardımıyla 0.7sn geride 5. sırada
08:13 Hamilton aşırı yavaş ilerliyor ancak telsizden herhangi bir sorun belirtmedi
08:12
08:09 Ricciardo'nun aracındaki çalışmalar hâlâ devam ediyor
08:09 Ancak Leclerc 1:34.925 ile hemen cevap veriyor
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