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Formula 1

Canlı anlatım: Rusya GP 2. antrenman seansı

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Ekleyen: Cem Özel

Özet
Durum: Canlı
08:31
 
08:30 Leclerc spin atıyor ve bariyerlere çarpmaktan son anda kurtuluyor!
08:27 Ricciardo sonunda piste çıkıp ilk turunu attı ve 18. sırada
08:24 Norris de 0.5sn geride 3. sıraya yükseliyor
08:24 Hamilton 0.044sn geride ikinci sırada
08:22 Son 40 dakikaya girilirken sıralama:

BOT
VER
ALO
VET
LEC
OCO
GIO
GAS
HAM
PER
RAI
SAI
NOR
MSC
RUS
LAT
MAZ
TSU
STR
RIC
08:21 Verstappen de yumuşak hamurla 1sn geride ikinci
08:21 Bottas'tan yumuşak hamurla 1:33.593 geliyor
08:20
 
08:20
 
08:17 Hamilton pite biraz fazla hızlı geliyor ve mekanikerin düşmesine sebep oluyor
08:16 Alonso'da da yumuşak hamur var
08:16 Hemen sonrasında Alonso 1:34.762 ile ilk sıraya yükseliyor!
08:16 Ocon yumuşak hamurla 0.1sn geride ikinci sırada
08:15
 
08:14 Sainz, Leclerc'ten aldığı hava koridorunun da yardımıyla 0.7sn geride 5. sırada
08:13 Hamilton aşırı yavaş ilerliyor ancak telsizden herhangi bir sorun belirtmedi
08:12
 
08:09 Ricciardo'nun aracındaki çalışmalar hâlâ devam ediyor
08:09 Ancak Leclerc 1:34.925 ile hemen cevap veriyor
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