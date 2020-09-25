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Formula 1

Canlı Anlatım: Rusya GP 2. antrenman seansı

paylaşım
yorumlar

Ekleyen: Cem Özel

Özet
Durum: Canlı
08:08 Bottas 1:36.065 ile ilk sırada
08:05 Giovinazzi, Bottas, Magnussen, Raikkonen ve Kvyat da pistte
08:05 Norris 1:36.130 ile ilk sırada
08:03 Grosjean ve Norris pistte
08:02
 
08:02 Ve seansa başlıyoruz
07:59 Sochi'de hava sıcaklığı 27, pist sıcaklığı 37 derece

 
07:56 İlk antrenman seansının lideri Bottas'tı. Ricciardo ikinci, Verstappen üçüncü sıradaydı.

 
07:54 Rusya GP öncesinde 2. antrenman seansında beraberiz
07:54 Herkese yeniden merhaba!
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