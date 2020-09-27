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Formula 1

Canlı Anlatım: Rusya GP

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Ekleyen: Cem Özel, Kemal Şengül

Özet
Durum: Canlı
07:18
 
07:17 Russell, Albon ve Norris pitte
07:16 Sıralama:

HAM
BOT
VER
OCO
RIC
PER
GAS
LEC
MAG
GRO
KVY
GIO
VET
LAT
RAI
RUS
ALB
NOR

STR
SAI
07:16 2. virajda dışarı taşan Sainz dubaların arasından fazla hızlı geçmeye çalışırken duvara çarpıyor ve yarış dışı kalıyor
07:15 Ortalık karışıyor!
07:15 Stroll de bariyere çarpıyor!
07:14 Güvenlik aracı!
07:14 Sainz kaza yapıyor!
07:14 Bottas, Verstappen'i geçiyor
07:14 Hamilton iyi startla yerini koruyor
07:14 Beş kırmızı ışık sönüyor ve Rusya GP başlıyor!
07:13 Sürücüler gride yerleşmeye başlıyorlar
07:13
 
07:11 Formasyon turu başlıyor!
07:11 Kvyat ve Raikkonen'de sert; Hamilton, Perez, Ricciardo, Sainz, Ocon, Norris, Gasly ve Albon'da yumuşak hamur var
07:10 Verstappen, Bottas, Leclerc, Stroll, Russell, Vettel, Grosjean, Giovinazzi, Magnussen ve Latifi'de orta hamur var
07:09 Artık start öncesi son hazırlıklar yapılıyor
07:04 Formasyon turu için son 5 dakika
07:01 Bu arada Hamilton, belirlenen bölge dışında start antrenmanı yaptığı için inceleme altında

 
06:59 Şu an Sochi'de hava sıcaklığı 28, pist sıcaklığı 42 derece

 
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