Canlı Anlatım: Rusya GP
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Ekleyen: Cem Özel, Kemal Şengül
Özet
Durum: Canlı
07:18
07:17 Russell, Albon ve Norris pitte
07:16 Sıralama:
HAM
BOT
VER
OCO
RIC
PER
GAS
LEC
MAG
GRO
KVY
GIO
VET
LAT
RAI
RUS
ALB
NOR
STR
SAI
HAM
BOT
VER
OCO
RIC
PER
GAS
LEC
MAG
GRO
KVY
GIO
VET
LAT
RAI
RUS
ALB
NOR
STR
SAI
07:16 2. virajda dışarı taşan Sainz dubaların arasından fazla hızlı geçmeye çalışırken duvara çarpıyor ve yarış dışı kalıyor
07:15 Ortalık karışıyor!
07:15 Stroll de bariyere çarpıyor!
07:14 Güvenlik aracı!
07:14 Sainz kaza yapıyor!
07:14 Bottas, Verstappen'i geçiyor
07:14 Hamilton iyi startla yerini koruyor
07:14 Beş kırmızı ışık sönüyor ve Rusya GP başlıyor!
07:13 Sürücüler gride yerleşmeye başlıyorlar
07:13
07:11 Formasyon turu başlıyor!
07:11 Kvyat ve Raikkonen'de sert; Hamilton, Perez, Ricciardo, Sainz, Ocon, Norris, Gasly ve Albon'da yumuşak hamur var
07:10 Verstappen, Bottas, Leclerc, Stroll, Russell, Vettel, Grosjean, Giovinazzi, Magnussen ve Latifi'de orta hamur var
07:09 Artık start öncesi son hazırlıklar yapılıyor
07:04 Formasyon turu için son 5 dakika
07:01 Bu arada Hamilton, belirlenen bölge dışında start antrenmanı yaptığı için inceleme altında
06:59 Şu an Sochi'de hava sıcaklığı 28, pist sıcaklığı 42 derece
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