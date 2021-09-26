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Formula 1

Canlı anlatım: Rusya GP

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Ekleyen: Cem Özel

Özet
Durum: Canlı
08:54 Hamilton şimdi de Gasly'i geçiyor ve 5. sırada!
08:54 Hamilton, Sainz'ı geçiyor ve 6. sıraya yükseliyor
08:52 Hamilton, Stroll'ü geçiyor ve 7. sıraya yükseliyor
08:52 Verstappen'den 1:38.396 ile en hızlı tur geliyor
08:52 Bottas da pite geliyor ve orta hamura geçiyor
08:52 İlk üç sırada ise pite gelmeyen Perez, Alonso ve Leclerc yer alıyor
08:51 Norris sert hamura geçiyor ve 4. sırada piste dönüyor
08:51 Norris pitte!
08:50 Verstappen de Russell'ı geçiyor
08:50 Sainz, Bottas'ı geçiyor ve 6. sırada
08:49 Verstappen ise Russell'ın hemen arkasında 12. sırada
08:49 Hamilton, Ricciardo'nun hemen önünde 9. sırada
08:48 Hamilton sert hamura, Verstappen orta hamura geçiyor
08:48 Hamilton ve Verstappen pitte!
08:47
 
08:47 Ricciardo, Russell'ın hemen arkasında
08:45 NOR-HAM farkı 12 saniye
08:45 Ricciardo 1:39.124 ile en hızlı turu ele geçiriyor
08:44 Hamilton'dan 1:39.908 ile en hızlı tur geliyor
08:44 Ricciardo, Ocon'u geçiyor ve 13. sırada
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