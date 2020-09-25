Canlı Anlatım: Rusya GP 1. antrenman seansı
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Ekleyen: Cem Özel, Kemal Şengül
Özet
Durum: Canlı
05:07 Grosjean 13. virajda spin atıyor
05:06 Verstappen 0.654 saniye geride 2. sıraya yerleşiyor
05:05 Bottas, Sainz, Stroll, Russell, Hamilton ve Latifi dışında tüm sürücüler pistte
05:02 Ve seans kaldığı yerden devam ediyor
05:02 Giovinazzi'nin henüz zaman turu atmadığını belirtelim
05:01 Son 30 dakikaya girilirken sıralama:
BOT
OCO
PER
VER
RIC
LEC
GAS
VET
SAI
KVY
STR
MAG
ALB
RUS
HAM
LAT
RAI
GRO
NOR
GIO
BOT
OCO
PER
VER
RIC
LEC
GAS
VET
SAI
KVY
STR
MAG
ALB
RUS
HAM
LAT
RAI
GRO
NOR
GIO
04:56 Latifi'nin 10. virajda aracın arka tarafının kontrolünü kaybettiği ve spin atıp bariyerlere çarptığı görülüyor
04:54 Kırmızı bayrak!
04:54 Latifi bariyerlerde!
04:53
04:53 Leclerc'e, rüzgarın arttığı uyarısı geliyor
04:52 Hamilton, blokaj yaşadığı lastiklerin bittiğini söylüyor
04:51 Bottas ise 13. virajda dışarı taşıyor
04:49 Hamilton ikinci virajda blokaj yaşayarak dışarı taşıyor
04:48 Sessizliği Hamilton bozuyor
04:44 Şu an pist yeniden sessizliğe gömülmüş durumda
04:40
04:39 Pist temizleniyor ve seans kaldığı yerden devam ediyor
04:35 Ayrıca Kvyat'ın da 15. virajda spin attığı görülüyor
04:34 Sainz'ın 7. virajda spin atıp bariyerlere çarptığını görüyoruz
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