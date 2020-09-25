Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1 devam ediyor . . .
Canlı takip et
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Yarış:
16 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
76 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Formula 1

Canlı Anlatım: Rusya GP 1. antrenman seansı

paylaşım
yorumlar

Ekleyen: Cem Özel, Kemal Şengül

Özet
Durum: Canlı
05:07 Grosjean 13. virajda spin atıyor
05:06 Verstappen 0.654 saniye geride 2. sıraya yerleşiyor
05:05 Bottas, Sainz, Stroll, Russell, Hamilton ve Latifi dışında tüm sürücüler pistte
05:02 Ve seans kaldığı yerden devam ediyor
05:02 Giovinazzi'nin henüz zaman turu atmadığını belirtelim
05:01 Son 30 dakikaya girilirken sıralama:

BOT
OCO
PER
VER
RIC
LEC
GAS
VET
SAI
KVY
STR
MAG
ALB
RUS
HAM
LAT
RAI
GRO
NOR
GIO
04:56 Latifi'nin 10. virajda aracın arka tarafının kontrolünü kaybettiği ve spin atıp bariyerlere çarptığı görülüyor
04:54 Kırmızı bayrak!
04:54 Latifi bariyerlerde!
04:53
 
04:53 Leclerc'e, rüzgarın arttığı uyarısı geliyor
04:52 Hamilton, blokaj yaşadığı lastiklerin bittiğini söylüyor
04:51 Bottas ise 13. virajda dışarı taşıyor
04:49 Hamilton ikinci virajda blokaj yaşayarak dışarı taşıyor
04:48 Sessizliği Hamilton bozuyor
04:44 Şu an pist yeniden sessizliğe gömülmüş durumda
04:40
 
04:39 Pist temizleniyor ve seans kaldığı yerden devam ediyor
04:35 Ayrıca Kvyat'ın da 15. virajda spin attığı görülüyor
04:34 Sainz'ın 7. virajda spin atıp bariyerlere çarptığını görüyoruz
Daha fazla göster
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Stroll, Aston Martin'in yeşil renkle yarışacağını doğruladı

54dk
2
Formula 1

McLaren, Rusya GP'de Mercedes tarzı burunla yarışabilir

11dk
3
Formula 1

Verstappen: "Hamilton neden Red Bull'a gelmek istesin ki?"

4
Formula 1

Yamamoto: "Honda artık en güçlü ikinci motor"

5
Formula 1

Verstappen daha fazla sorun yaşamak istemiyor

1s

Son Haberler

McLaren, Rusya GP'de Mercedes tarzı burunla yarışabilir
F1

McLaren, Rusya GP'de Mercedes tarzı burunla yarışabilir

Perez, Racing Point ile konuşarak arayı düzeltmiş
F1

Perez, Racing Point ile konuşarak arayı düzeltmiş

Stroll, Aston Martin'in yeşil renkle yarışacağını doğruladı
F1

Stroll, Aston Martin'in yeşil renkle yarışacağını doğruladı

Canlı Anlatım: Rusya GP 1. antrenman seansı
F1

Canlı Anlatım: Rusya GP 1. antrenman seansı

Verstappen daha fazla sorun yaşamak istemiyor
F1

Verstappen daha fazla sorun yaşamak istemiyor

Son Videolar

F1'deki esnek kanatlar neden yasaklandı? 06:01
Formula 1

F1'deki esnek kanatlar neden yasaklandı?

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi anlar 03:13
Formula 1

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi anlar

Speed Dating with Toto, Lewis, and Valtteri – Part 2! 03:05
Formula 1

Speed Dating with Toto, Lewis, and Valtteri – Part 2!

Robert Kubica'nın BMW Sauber ile geçirdiği en iyi zamanlar 02:47
Formula 1

Robert Kubica'nın BMW Sauber ile geçirdiği en iyi zamanlar

Olaylı yarışın Türkçe telsiz konuşmaları! | F1 2020 Toskana GP Türkçe telsiz konuşmaları 04:38
Formula 1

Olaylı yarışın Türkçe telsiz konuşmaları! | F1 2020 Toskana GP Türkçe telsiz konuşmaları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.