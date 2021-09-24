Canlı anlatım: Rusya GP 1. antrenman seansı
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Ekleyen: Cem Özel
Özet
Durum: Canlı
05:00 Mercedes'lerin yumuşak hamurla bu turları attığını belirtelim
04:59 Hamilton 0.211sn geride ikinci, Leclerc 0.690sn geride üçüncü sırada
04:58 Bottas 1:34.427 ile ilk sırada
04:58 Leclerc yeniden pistte
04:54 Raikkonen de iki yarış aradan sonra pistlere geri döndü
04:53 Şu anda pistte sadece Verstappen, Bottas ve Gasly var
04:53 Gasly ikinci virajı kesmek durumunda kalıyor
04:50 İlk 20 dakika geride kalırken sıralama:
VER
BOT
HAM
LEC
NOR
ALO
OCO
VET
RIC
SAI
PER
GAS
STR
GIO
RAI
TSU
LAT
RUS
MAZ
MSC
VER
BOT
HAM
LEC
NOR
ALO
OCO
VET
RIC
SAI
PER
GAS
STR
GIO
RAI
TSU
LAT
RUS
MAZ
MSC
04:50 Red Bull sürücüsünde yumuşak hamur var
04:49 Verstappen 1:36.055 ile ilk sıraya yerleşiyor
04:48 Hamilton 0.273sn geride ikinci sırada
04:47 Mazepin bu hafta sonu kendi evinde yarışmasına rağmen, şu anda memleketi Moskova'ya 1623km uzaklıkta
04:45 Giovinazzi blokaj yaşayarak ilk virajı kesiyor
04:44 Leclerc araçta bir şeylerin garip olduğunu söyleyerek pite geliyor
04:43 Bottas 1:36.412 ile lider
04:43 Derecesi olmayan tek isim Verstappen de piste çıkıyor
04:41 Hamilton 0.171sn geride ikinci sırada
04:39
04:38 Mercedes'ler sert hamurla, Leclerc ise yumuşak hamurla turluyor
04:38 Hemen ardından da Leclerc 1:36.708 ile ilk sıraya yükseliyor
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