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Formula 1

Canlı anlatım: Rusya GP 1. antrenman seansı

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yorumlar

Ekleyen: Cem Özel

Özet
Durum: Canlı
05:00 Mercedes'lerin yumuşak hamurla bu turları attığını belirtelim
04:59 Hamilton 0.211sn geride ikinci, Leclerc 0.690sn geride üçüncü sırada
04:58 Bottas 1:34.427 ile ilk sırada
04:58 Leclerc yeniden pistte
04:54 Raikkonen de iki yarış aradan sonra pistlere geri döndü

 
04:53 Şu anda pistte sadece Verstappen, Bottas ve Gasly var
04:53 Gasly ikinci virajı kesmek durumunda kalıyor
04:50 İlk 20 dakika geride kalırken sıralama:

VER
BOT
HAM
LEC
NOR
ALO
OCO
VET
RIC
SAI
PER
GAS
STR
GIO
RAI
TSU
LAT
RUS
MAZ
MSC
04:50 Red Bull sürücüsünde yumuşak hamur var
04:49 Verstappen 1:36.055 ile ilk sıraya yerleşiyor
04:48 Hamilton 0.273sn geride ikinci sırada
04:47 Mazepin bu hafta sonu kendi evinde yarışmasına rağmen, şu anda memleketi Moskova'ya 1623km uzaklıkta

 
04:45 Giovinazzi blokaj yaşayarak ilk virajı kesiyor
04:44 Leclerc araçta bir şeylerin garip olduğunu söyleyerek pite geliyor
04:43 Bottas 1:36.412 ile lider
04:43 Derecesi olmayan tek isim Verstappen de piste çıkıyor
04:41 Hamilton 0.171sn geride ikinci sırada
04:39
 
04:38 Mercedes'ler sert hamurla, Leclerc ise yumuşak hamurla turluyor
04:38 Hemen ardından da Leclerc 1:36.708 ile ilk sıraya yükseliyor
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