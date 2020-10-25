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Formula 1

Canlı Anlatım: Portekiz GP

paylaşım
yorumlar

Ekleyen: Cem Özel, Efe Kahya

Özet
Durum: Canlı
09:07 Formasyon turu öncesinde son hazırlıklar yapılıyor

 
09:06 Dünkü sıralama turlarında pole pozisyonu Hamilton'ın olmuştu.
Bottas ikinci, Verstappen ise üçüncü sırada yer almıştı.

 
09:05
 
09:04 Şu anda pistin üzerinde bulutlar geziniyor ancak yağmur yok

 
09:03 Portekiz GP startı öncesinde birlikteyiz
09:02 Herkese merhaba!
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