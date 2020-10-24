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Formula 1

Canlı Anlatım: Portekiz GP sıralama turları

paylaşım
yorumlar

Ekleyen: Cem Özel, Efe Kahya

Özet
Durum: Canlı
10:19 Ve pole pozisyonunun sahibinin belli olacağı son bölüme başlıyoruz!
10:16
 
10:15 Perez ile Gasly'nin 13. virajda yaşadığı bir olay seans sonrasında incelenecek
10:15 İkinci seans sonucu:

BOT
HAM
VER
PER
SAI
NOR
GAS
LEC
ALB
RIC

OCO
STR
KVY
RUS
VET
10:14
 
10:13 Seansın lideri 1:16.466 ile Bottas olurken, Hamilton ikinci, Verstappen üçüncü oluyor
10:13 Böylece Bottas, Hamilton ve Leclerc yarışa orta lastikle başlayacak
10:12 Elenen isimler:

Ocon
Stroll
Kvyat
Russell
Vettel
10:12 Ancak Renault sürücüsü yola devam edebiliyor
10:11 Ricciardo son turunda spin atıyor ve bariyerlere temas ediyor!
10:11 Mercedes'ler tur zamanlarını geliştirmiyorlar
10:10 Damalı bayrak!
10:08 Mercedes'ler ise yumuşak lastikle pistte
10:07 Ferrari'ler yeni bir orta hamur setiyle pistte!
10:06 Sürücüler son denemeler için piste çıkıyorlar
10:04
 
10:04 Verstappen yol tutuşunun olmadığını belirtiyor
10:02 İlk denemelerin ardından sıralama:

BOT
HAM
VER
PER
SAI
NOR
GAS
LEC
ALB
RIC

OCO
STR
KVY
VET
RUS
10:01 Hamilton 0.358sn geride ikinciliğe yerleşiyor
10:00 Perez 0.663sn geride ikinci, Norris 0.855sn geride üçüncü sırada
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