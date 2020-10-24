Canlı Anlatım: Portekiz GP sıralama turları
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Ekleyen: Cem Özel, Efe Kahya
Özet
Durum: Canlı
10:19 Ve pole pozisyonunun sahibinin belli olacağı son bölüme başlıyoruz!
10:16
10:15 Perez ile Gasly'nin 13. virajda yaşadığı bir olay seans sonrasında incelenecek
10:15 İkinci seans sonucu:
BOT
HAM
VER
PER
SAI
NOR
GAS
LEC
ALB
RIC
OCO
STR
KVY
RUS
VET
BOT
HAM
VER
PER
SAI
NOR
GAS
LEC
ALB
RIC
OCO
STR
KVY
RUS
VET
10:14
10:13 Seansın lideri 1:16.466 ile Bottas olurken, Hamilton ikinci, Verstappen üçüncü oluyor
10:13 Böylece Bottas, Hamilton ve Leclerc yarışa orta lastikle başlayacak
10:12 Elenen isimler:
Ocon
Stroll
Kvyat
Russell
Vettel
Ocon
Stroll
Kvyat
Russell
Vettel
10:12 Ancak Renault sürücüsü yola devam edebiliyor
10:11 Ricciardo son turunda spin atıyor ve bariyerlere temas ediyor!
10:11 Mercedes'ler tur zamanlarını geliştirmiyorlar
10:10 Damalı bayrak!
10:08 Mercedes'ler ise yumuşak lastikle pistte
10:07 Ferrari'ler yeni bir orta hamur setiyle pistte!
10:06 Sürücüler son denemeler için piste çıkıyorlar
10:04
10:04 Verstappen yol tutuşunun olmadığını belirtiyor
10:02 İlk denemelerin ardından sıralama:
BOT
HAM
VER
PER
SAI
NOR
GAS
LEC
ALB
RIC
OCO
STR
KVY
VET
RUS
BOT
HAM
VER
PER
SAI
NOR
GAS
LEC
ALB
RIC
OCO
STR
KVY
VET
RUS
10:01 Hamilton 0.358sn geride ikinciliğe yerleşiyor
10:00 Perez 0.663sn geride ikinci, Norris 0.855sn geride üçüncü sırada
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