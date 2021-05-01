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Formula 1

Canlı Anlatım: Portekiz GP sıralama turları

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Ekleyen: Betim Aker

Özet
Durum: Canlı
10:00 Haas ikilisi piste çıkan ilk isimler oluyor
09:59 Portekiz Grand Prix hafta sonunda sıralama turları seansı başlıyor!
09:58 Lewis Hamilton bugün kariyerindeki 100. pole pozisyonunu almak için savaşacak.
09:58
 
09:58 Grand Prix hafta sonu heyecanı son hızıyla devam ediyor! Sizce bugün pole pozisyonunu alan isim kim olacak?
09:56
 
09:55 Sizler için hazırladığımız, Portimao'daki üçüncü antrenman seansının detaylı raporunu buradan okuyabilirsiniz
09:53 Bottas'ın aracında bir sıkıntı var. Ekip yaklaşık 20 dakikadır aracın üzerinde çalışıyormuş.
09:51 Hafta sonunun üçüncü antrenmanını Verstappen birinci, Hamilton ikinci ve Bottas üçüncü sırada bitirmişti.
09:49 Portimao'da hava 17 derece, pist üstü sıcaklığı ise 36 derece
09:48 Portekiz Grand Prix hafta sonunun sıralama turlarında da beraberiz
09:48 Herkese Merhaba!
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