Canlı Anlatım: Portekiz GP 3. antrenman seansı
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Ekleyen: Cem Özel, Efe Kahya
Özet
Durum: Durdu
07:08
07:08
07:06 Saat 16:00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşçakalın!
07:06 Sıralama şu şekilde oldu:
BOT
HAM
VER
GAS
ALB
LEC
SAI
PER
NOR
OCO
VET
KVY
RAI
RIC
RUS
STR
GIO
MAG
LAT
GRO
BOT
HAM
VER
GAS
ALB
LEC
SAI
PER
NOR
OCO
VET
KVY
RAI
RIC
RUS
STR
GIO
MAG
LAT
GRO
07:04
07:04
07:03 Hamilton 0.026sn geride ikinci, Verstappen 0.158sn geride üçüncü sırada yer alıyor
07:02 Seansın lideri 1:16.654 ile Bottas oluyor
07:01 Pistteki bir drenaj kapağının yerinden çıkması sebebiyle kırmızı bayrakların sallandığını görüyoruz
07:00 Böylece seansın sonuna da geliyoruz
06:59 Kırmızı bayrak!
06:59 Son dakikalara girilirken Sainz, Ocon ve Latifi dışındaki tüm sürücüler pistte
06:56 Leclerc, telsizden diğer sürücülerin konuşmalarını duyduğunu belirtiyor
06:50
06:45 Son 15 dakikaya girilirken sıralama:
BOT
HAM
VER
GAS
ALB
LEC
SAI
PER
NOR
OCO
VET
RAI
RIC
KVY
RUS
STR
GIO
MAG
LAT
GRO
BOT
HAM
VER
GAS
ALB
LEC
SAI
PER
NOR
OCO
VET
RAI
RIC
KVY
RUS
STR
GIO
MAG
LAT
GRO
06:37 Hamilton'ın çakıl havuzuna taştığı görülüyor
06:36 Bottas 1:16.654 ile ilk sırada
06:31 Verstappen 0.132sn geride ikinci, Albon 0.437sn geride dördüncü sıraya yerleşiyor
06:30
06:29
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