Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
QU:
01 Saat
:
42 Dakika
:
41 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
31 Eki
FP1:
6 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
19 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
33 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
47 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Formula 1

Canlı Anlatım: Portekiz GP 3. antrenman seansı

paylaşım
yorumlar

Ekleyen: Cem Özel, Efe Kahya

Özet
Durum: Durdu
07:08
 
07:08
 
07:06 Saat 16:00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşçakalın!
07:06 Sıralama şu şekilde oldu:

BOT
HAM
VER
GAS
ALB
LEC
SAI
PER
NOR
OCO
VET
KVY
RAI
RIC
RUS
STR
GIO
MAG
LAT
GRO
07:04
 
07:04
 
07:03 Hamilton 0.026sn geride ikinci, Verstappen 0.158sn geride üçüncü sırada yer alıyor
07:02 Seansın lideri 1:16.654 ile Bottas oluyor
07:01 Pistteki bir drenaj kapağının yerinden çıkması sebebiyle kırmızı bayrakların sallandığını görüyoruz
07:00 Böylece seansın sonuna da geliyoruz
06:59 Kırmızı bayrak!
06:59 Son dakikalara girilirken Sainz, Ocon ve Latifi dışındaki tüm sürücüler pistte
06:56 Leclerc, telsizden diğer sürücülerin konuşmalarını duyduğunu belirtiyor
06:50
 
06:45 Son 15 dakikaya girilirken sıralama:

BOT
HAM
VER
GAS
ALB
LEC
SAI
PER
NOR
OCO
VET
RAI
RIC
KVY
RUS
STR
GIO
MAG
LAT
GRO
06:37 Hamilton'ın çakıl havuzuna taştığı görülüyor
06:36 Bottas 1:16.654 ile ilk sırada
06:31 Verstappen 0.132sn geride ikinci, Albon 0.437sn geride dördüncü sıraya yerleşiyor
06:30
 
06:29
 
Daha fazla göster
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Portekiz GP: 3. antrenmanda Bottas liderliğini korudu, farklar kapandı

15dk
2
eSpor

Hayallerinle Yarış Honda e-GP kayıtları 23 Ekim'de başlıyor

3
GENEL

23-25 Ekim Yarış Programı

4
Formula 1

Leclerc: "Ferrari'nin güncellemeleri cesaret verici"

5
Formula 1

Portekiz GP: En son teknik güncellemeler

57dk

Son Haberler

Portekiz GP: 3. antrenmanda Bottas liderliğini korudu, farklar kapandı
F1

Portekiz GP: 3. antrenmanda Bottas liderliğini korudu, farklar kapandı

Portekiz GP: En son teknik güncellemeler
F1

Portekiz GP: En son teknik güncellemeler

Canlı Anlatım: Portekiz GP 3. antrenman seansı
F1

Canlı Anlatım: Portekiz GP 3. antrenman seansı

FIA, antrenmanda 125 turu sildikten sonra Portimao pist limitlerini gevşetti
F1

FIA, antrenmanda 125 turu sildikten sonra Portimao pist limitlerini gevşetti

Wolff: "Russell'ın Williams'taki geleceği, Mercedes'in elinde değil"
F1

Wolff: "Russell'ın Williams'taki geleceği, Mercedes'in elinde değil"

Son Videolar

Grosjean ve Magnussen, Haas'tan ayrılacak 02:39
Formula 1

Grosjean ve Magnussen, Haas'tan ayrılacak

Red Bull RB16 ön kanadı 00:55
Formula 1

Red Bull RB16 ön kanadı

Grand Prix Greats – Portekiz GP'deki en iyi anlar 04:56
Formula 1

Grand Prix Greats – Portekiz GP'deki en iyi anlar

Formula 1 takım logoları ne manaya geliyor? 04:01
Formula 1

Formula 1 takım logoları ne manaya geliyor?

Ferrari F2004 vs Mercedes W11 05:05
Formula 1

Ferrari F2004 vs Mercedes W11

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.